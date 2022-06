C’est un drôle de soutien à la viticulture biologique… Interrogé par 20 Minutes à l’occasion de la présentation à la presse de Bordeaux fête le vin, Bernard Farges, directeur du conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB) se félicite de la progression du bio, dont la part a quasi doublé en quatre ans dans le Bordelais. Mais, interrogé sur les raisons qui expliquent, dans le même temps, l’augmentation des tonnages annuels de pesticides utilisés dans les vignes, il l’attribue à la viticulture biologique qu’il décrit gourmande en cuivre, un pesticide naturel.

Le cuivre pointé du doigt

« Dès lors qu’il y a plus de viticulteurs bios, et plus de professionnels qui conduisent une partie de leurs traitements en bio alors il y a davantage de consommation de produits, explique-t-il. Un produit de synthèse s’utilise à faible dose alors que ceux en bio s’utilisent à dose plus importante. Plus on a de bio, plus on aura de tonnages et c’est une bonne nouvelle. » Une déclaration qui fait bondir la fédération régionale d’agriculture biologique de Nouvelle-Aquitaine. « Les viticulteurs qui sont en conventionnel en utilisent aussi et parfois ils ne savent pas l’utiliser, rétorque Sylvie Dulong, sa présidente. Ils en utilisent moins souvent mais à plus fortes doses et, alors que les viticulteurs bios sont contrôlés par leurs organismes certificateurs sur les doses appliquées, les conventionnels ne le sont pas ».

Le cuivre est un fongicide présent naturellement dans la nature qui est utilisé fréquemment par les viticulteurs sous différentes formes, dont la bouille bordelaise. « On amalgame des pesticides chimiques de synthèse avec des toxicités reconnues à la fois sur la santé humaine et le vivant avec des produits qui sont naturels (mais nécessitent de bonnes pratiques bien sûr), s’indigne Sylvie Dulong. Parlons plutôt de la dangerosité des produits ! » Si le cuivre, classé comme pesticide, est bien utilisé en agriculture biologique les pesticides les plus dangereux (classé cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques CMR) y sont interdits. « Les CMR à l’intérieur des pesticides représentent moins de 10 % dorénavant, se défend Bernard Farges. En Gironde, l’usage de ces CMR s’effondre. »

« La conso du vin bio marque le pas en grandes surfaces »

Et l’interprofession dit aussi s’interroger sur l’appétence du consommateur pour le vin bio. « Aujourd’hui on s 'inquiète d’un plafond de verre à 20/25 % pour le marché de production bio », pointe Bernard Farges. La stagnation observée sur le lait et sur le maraîchage va-t-elle se retrouver aussi sur le vin ? « Oui il y a un fléchissement de la demande en grande distribution (qui a réduit ses rayonnages bios), mais c’est en comparaison de chiffres de 2019, avant la pandémie donc, durant laquelle il y a eu un gros engouement pour les produits bios », précise Sylvie Dulong, qui souligne que la demande en vin bio chez les cavistes ne se tarit pas.

Dans le Bordelais, les divisions entre viticulture conventionnelle et biologique semblent exacerbées. « Dans la vallée du Rhone, le Bergeracois, la Loire, les interprofessions ont misé sur le bio et ont fait en sorte que la viticulture soit reconnue à sa juste valeur, sans dévaloriser ce qui n’est pas en bio », remarque Sylvie Dulong. Pour elle, le modèle de domaines viticoles aux grandes superficies voulu par l’interprofession bordelaise ne facilite pas les conversions. Et, les grands crus, qui auraient pu être les locomotives de cette transition, sont aux mains de grands groupes financiers qui ne veulent pas prendre de risques. « Les pionniers de la bio, ce sont des petits domaines familiaux », rappelle la présidente de la fédération.