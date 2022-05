Le dispositif « Objectif nage » du département de la Gironde aura lieu cette année du 6 juillet au 26 août, sur 14 plans d’eau en milieu naturel de Gironde, comme à Arès, Bègles, Carcans, Hourtin ou Saint-Vivien-de-Médoc.

Cette initiative gratuite est destinée en priorité aux enfants âgés de 7 à 13 ans qui souhaitent acquérir les bases nécessaires à l’autonomie et à l’aisance en milieu aquatique et ainsi prévenir les risques de noyade. « Savoir nager est indispensable, surtout lorsque l’on vit en Gironde, avec ses 126 kilomètres de littoral et ses nombreux lacs » précise le conseil départemental.

Dix séances d’une heure

L’initiation se déroule sur dix séances d’une heure, du lundi au vendredi, pendant deux semaines consécutives et durant l’été. Les groupes de six personnes maximum sont encadrés par un éducateur sportif professionnel afin de bénéficier d’un suivi personnalisé et en toute sécurité.

Le département ambitionne de former cet été 650 enfants. Inscriptions gratuites (nombre de places limité) sur : gironde.fr/objectif-nage