Jeudi soir, en début de soirée, un bus du réseau TBM a pris feu avenue de Gaulle, à Saint-Médard-en-Jalles, au nord-ouest de Bordeaux, alors qu’il était en service. Ce car roulant au gaz naturel transportait une quinzaine de passagers lorsque des flammes ont surgi, pour une raison pour l’instant inexpliquée.

La conductrice de la Lianes 3, ainsi que l’ensemble des voyageurs ont pu sortir du bus et à s’en sortir indemnes. Les pompiers et gendarmes sont intervenus sur place pour installer un périmètre de sécurité, avant que le véhicule n’explose et soit complètement carbonisé. Le maire de la commune, Stéphane Delpeyrat-Vincent, a indiqué sur les réseaux sociaux qu’une enquête aillait être diligentée "pour comprendre l’origine mécanique de l’incendie".

Il y a dix jours à Talence, c’est un bus de Keolis qui avait été détruit par les flammes. Mais il s’agissait de cette fois-là d’un véhicule au gasoil.