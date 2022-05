« Une impasse », « un mur »… À l’occasion du deuxième débat sur les transports organisé mardi soir à Talence par l’association Métro de Bordeaux, et animé par 20 Minutes, les élus qui avaient répondu à l’invitation ont dressé un constat effrayant de la situation de la mobilité sur la métropole de Bordeaux.

La réunion de l'association @MetroBordeaux ça commence ! Ce soir, on parle des enjeux du sud-ouest de l'agglomération avec @EmSallaberry, @RaynalPessac et Michel Labardin, les maires des trois communes du secteur. pic.twitter.com/dAoL91q8xL — Métro de Bordeaux (@MetroBordeaux) May 24, 2022

Aucun élu de la majorité PS-EELV de Bordeaux Métropole, opposée au métro, n’avait souhaité participer à ce débat, seuls les maires de Pessac, Talence et Gradignan, étiquetés au centre et à droite, étaient présents. Tous favorables au métro, ces derniers s’inquiètent de la situation à venir sur la métropole d’ici à 2030, et réclament auprès de l’exécutif le lancement rapide d’une étude sur le métro.

« De grands projets abandonnés sous couvert de sobriété »

« Au vu de l’augmentation démographique, de l’ordre de 10.000 habitants supplémentaires par an sur la métropole, du développement de l’économie, nous allons d’ici à 2030 vers une impasse des transports à l’échelle de la métropole, alerte ainsi Franck Raynal, maire de Pessac. Le schéma des mobilités de la majorité métropolitaine [articulé autour du RER Métropolitain, des bus express et du vélo], est un schéma d’attente, ce n’est pas un schéma d’avenir. Il faut nous réveiller collectivement, pour relever le défi des déplacements. »

De gauche à droite, Michel Labardin, maire de Gradignan, Emmanuel Sallaberry, maire de Talence, et Franck Raynal, maire de Pessac - Mickaël Bosredon/20Minutes

« Il y a urgence, confirme Emmanuel Sallaberry, maire de Talence, sachant qu’il faut dix, quinze ans, pour réaliser une ligne de métro. Les décisions que l’on prendra sur ce mandat ne profiteront donc aux habitants qu’à partir de 2030, 2035. »

Michel Labardin, maire de Gradignan, rappelle de son côté qu’il était « circonspect » lorsque le projet de métro à Bordeaux a ressurgi en 2018. « Mais aujourd’hui je suis convaincu qu’il ne faut pas avoir peur de l’avenir, de l’investissement, car le tram ne répond plus aux besoins d’une partie de la population. Sur cette mandature, des grands projets ont été abandonnés sous couvert de sobriété, et on risque de vivre un retard de dix ans qui va se payer durablement. »

« Le métro est inéluctable à Bordeaux »

Preuve, s’il en fallait, que le métro « n’est ni de droite ni de gauche », comme le répète inlassablement l’association Métro de Bordeaux, l’ancien député PS de la Gironde, désormais membre de la majorité présidentielle au sein de Territoires de progrès, Gilles Savary, était lui aussi présent mardi soir et a pris fait et cause en faveur du métro.

« Le métro est inéluctable à Bordeaux, assène l’ancien élu, aujourd’hui consultant dans le domaine des transports, sachant que la métropole a deux enjeux prioritaires à relever : aller chercher les populations périphériques le plus loin possible pour cesser d’alimenter les bouchons sur la route, et en cela le projet de RER Métropolitain est une bonne idée, et régler la question de la saturation du tramway en centre-ville, en cela c’est le métro qui est la bonne solution. »

Pour ce spécialiste des transports, « le métro est l’outil de la densification urbaine, et vu que l’université et les zones économiques se densifient, que la mobilité explose, le métro doit être l’horizon de la métropole. C’est une course-poursuite, et aujourd’hui la métropole est en retard car elle n’anticipe pas face à un dynamisme démographique considérable. On va dans le mur. » Les projections font état de 800.000 voyageurs par jour à transporter en 2030 à l’échelle de la métropole, contre 550.000 aujourd’hui.

Les communistes également en faveur du métro

Les maires de droite de la métropole réclament dorénavant à la majorité métropolitaine une étude pour permettre de débattre du métro d’ici à la fin de la mandature. « Aidés par les communistes sur ce sujet, qui sont eux en faveur du métro, nous avons obtenu l’engagement de l’exécutif à la métropole, d’obtenir une étude "légère", grince Emmanuel Sallaberry. Mais malgré nos relances, c’est silence radio. Bref, on s’achemine vers un mandat où, sauf surprise, aucune décision ne sera prise, ce que je regrette vivement. »

« Nous ne pouvons pas faire l’économie d’une étude sérieuse sur le métro, abonde Franck Raynal, et il faut remettre la métropole dans son champ d’action, qui est de prévoir l’avenir à long terme. »

« Le métro est une pièce du puzzle, avec le tramway et le vélo »

Vice-président de l’association Métro de Bordeaux, Mickaël Baubonne a rappelé les nombreux avantages qu’apporterait, selon lui, un métro pour l’agglomération. « Une ligne de métro transporterait 160.000 voyageurs par jour, et donnerait plus de place aux vélos, aux piétons et à la végétation, car il faut arrêter d’encombrer la surface. Le métro desservirait dans un premier temps cinq communes de la métropole, et surtout serait connecté à des métro-bus pour irriguer tout le sud-ouest de l’agglomération, et à des cars express pour les habitants de l’extérieur de la métropole. C’est un projet de toute l’aire urbaine, qui serait aussi connecté au RER Métropolitain. Pour nous, le métro est une pièce du puzzle, avec le tramway et le vélo. »

Le projet de métro à Bordeaux porté par l'association Métro de Bordeaux - Métro de Bordeaux

Reste la question du coût, entre 1,4 milliard et 2 milliards d’euros pour une ligne, régulièrement mise en avant comme un frein par les opposants au projet. « Au terme du mandat précédent, la métropole était parmi les moins endettées de France, et elle présente de vraies capacités à investir, assure Emmanuel Sallaberry, qui était alors vice-président aux finances. La question financière est un argument tout aussi faux que l’incapacité technique à réaliser un métro, c’est une question de choix. »

Si le métro n’est ni de droite, ni de gauche, il est en tout cas en train de s’installer, doucement mais sûrement, comme un potentiel thème de campagne pour les élections de 2026.