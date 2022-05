Mardi et mercredi, une série de noyades a eu lieu sur le littoral girondin. Mardi, deux décès et la disparition d’une personne en mer en raison des courants de baïne ont eu lieu. Et mercredi, ont été menées « trois nouvelles opérations sur le secteur Lacanau/Lège-Cap-Ferret portant secours à quatre personnes en grand danger de mort, rapporte le préfet maritime de l’Atlantique Olivier Lebas, ce jeudi. Deux d’entre elles étaient au "stade 3" de noyade, c’est-à-dire quasi-inconscientes, en détresse respiratoire aiguë et ont nécessité une hospitalisation ».

Une surveillance progressive sur les plages

Une dizaine de sauvetages ont eu lieu, rien que dans la zone de Lacanau, prise d’assaut par les baigneurs. L’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon33 y avait été détaché en urgence, en lien avec la préfecture. « La décision a été prise de rouvrir la zone surveillée jusqu’à la fin du week-end de Pentecôte », explique le Surveplage 33, syndicat à vocation unique pour la surveillance des plages et des lacs girondins.

Actuellement les plages de Lacanau, Carcans et Vendays-Montalivet sont surveillées les week-ends et jours fériés. Devant cette saison précoce et les risques encourus, elles le seront en continu. Chaque année, le coût de la surveillance pour ces trois villes côtières regroupées dans le SIVU s’élève à 1,2 million dont 600.000 euros pour Lacanau. Comme à chaque saison, le syndicat devrait demander l’aide du Département et de la Métropole pour supporter cette charge.

Alors que des températures estivales sont annoncées pour le week-end, les autorités invitent à la plus grande prudence, même si les phénomènes de houle sont annoncés comme moins importants. Elles déconseillent de se baigner en dehors des plages surveillées,référencées par le GIP Littoral.

La préfecture maritime de l’Atlantique rappelle que chaque été, les baïnes sont la première cause de décès en mer pour les pratiquants de loisirs nautiques.