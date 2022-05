Les salons de l’hôtel de Ville de Bordeaux vont se transformer l’espace d’un week-end en véritable magasin de cuisine. Mais attention, ce ne sera pas pour être n’importe quelle boutique éphémère. En effet, on y vendra la vaisselle des plus grands chefs de la région.​ « C’est un concept qui est né il y a une dizaine d’années du côté de Lyon, explique Florence Daveau de l’agence d’événementiel Idées en Bulles. On l’a exporté en Alsace depuis quelques années. L’idée de venir à Bordeaux était naturelle puisque c’est l’une des capitales mondiales de la gastronomie. On y réfléchit depuis 2019 mais ce n’était pas évident avec le Covid-19. »





Entre 3.000 et 4.000 objets seront mis en vente samedi (14h-19h) et dimanche (10h-18h). Mais pas à travers une vente aux enchères comme certains auraient pu le penser étant donné le prestige des articles. Il s’agira bien d’une traditionnelle vente directe. Florence Daveau ajoute :

« On a toujours eu ce souhait d’être sur une vente directe car on veut rester très accessible. On ne se veut pas du tout élitiste. Il doit y en avoir pour toutes les bourses avec par exemple des prix très abordables sur de la porcelaine. Chez nous, c’est premier arrivé, premier servi. On veut garder ce côté brocante, vide restaurant. »

Vous pourrez ainsi vous offrir par exemple les assiettes de Christopher Coutanceau, chef trois étoiles installé à La Rochelle. En tout, une quinzaine d’établissements vont participer à cette vente pas comme les autres. Assiettes, verres, couverts, argenterie, linge de table, seaux ou vasques à champagne… On devrait y trouver de tout.

Les plus grands chefs de la région Nouvelle-Aquitaine vont vendre leurs vaisselles. - La vaisselle des Chefs

Une vente solidaire

L’événement se veut éco-responsable mais aussi solidaire. Il est organisé en partenariat avec les clubs Kiwanis Aquitaine Charentes Querçy dont la devise est « Servir les enfants du monde ». Une partie des bénéfices de la vente sera reversée à la Fondation Maladies Rares. Plus de 80 % de la vaisselle est vendue selon les organisateurs. « On a souvent de très jolies cloches et surtout, il y a des objets qu’on ne trouve pas dans le commerce », prévient Florence Daveau.

Il faut dire que ce genre de vente inédite attire un peu tout le monde. Du jeune restaurateur qui vient s’équiper au particulier à la recherche d’un souvenir ou d’une pièce rare en passant par celui qui veut s’offrir un prestigieux service à moindres frais. L’événement « surfe aussi sur la vague vintage » rappelle l’organisatrice. Et pour être sûr qu’il ne reste aucun verre ou plateau à la fin, les prix baissent encore le dimanche.