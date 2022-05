« Ils ont fui les mêmes bombes, la même guerre [que les Ukrainiens] », souligne Jahan Lutz, élu au conseil d’administration de l'Université Bordeaux Montaigne (UBM) pour le collectif étudiant « le poing levé ». Celui-ci se mobilise depuis plusieurs semaines, et encore ce jeudi, pour que les étudiants étrangers qui étudiaient en Ukraine au moment du déclenchement de la guerre puissent être accueillis à l’université bordelaise, « sans distinction de nationalité », précise-t-il.

L’université de Bordeaux Montaigne fait partie des établissements signataires d’une tribune publiée dans Le Monde le 3 avril dernier et intitulée « Continuons à former les étudiants que l’Ukraine avait choisi d’accueillir ». Si la volonté est bien affirmée, le collectif, poussé par l’urgence de certaines situations puisque certains ont déjà reçu des obligations de quitter le territoire français (OQTF), ne relâche pas la pression sur la direction de l’établissement et interpelle le ministère de l’enseignement supérieur sur la question des moyens nécessaires à l’accueil de ces étudiants.

« On a laissé toute une vie derrière nous »

« L’université nous demande d’aller à la préfecture pour avoir une carte de séjour, et la préfecture nous demande d’avoir un certificat de scolarité pour la délivrer », raconte Khan, 21 ans, qui étudiait l’informatique à Kharkiv, après avoir obtenu une carte de séjour pour quatre ans. « On veut juste continuer nos études, lance-t-il. On a laissé toute une vie derrière nous en Ukraine. » Il lui faut repartir à zéro et il a choisi de le faire à Bordeaux où vit sa cousine qui peut l’héberger. Amara, 33 ans, attend avec angoisse de savoir s’il pourra avoir le statut d’étudiant, avant de continuer ses études entamées à Kiev.

La circulaire du ministère de l’Intérieur, en date du 10 mars, n’accorde pas le même statut de protection temporaire aux ressortissants ukrainiens et à ceux qui ne le sont pas. Six mois renouvelables pour les premiers et seulement un mois pour les autres, en majorité d’origine africaine. « On estime qu’il ne nous regarde pas, nous université, de savoir s’ils peuvent ou pas rentrer dans leur pays d’origine, déclare Lionel Larré, président de l’université de Bordeaux Montaigne. Ils fuient vers chez nous, souvent parce qu’ils sont francophones et qu’ils ont parfois de la famille ». C’était le sens de la tribune écrite dans Le Monde et restée sans réponse.

24 inscrits et beaucoup de demandes récentes

« On a identifié 24 étudiants qui demandent des formations qui nous permettent de les accueillir », explique Lionel Larré. Un dispositif a été mis en place pour centraliser ces inscriptions d’urgence et répartir les candidats sur les différents établissements de la région. « Pour l’association Le poing levé, ça ne va pas assez vite, mais ça prend le temps que ça prend, c’est une question de jours, assure le président de l’université. Depuis ce mercredi, on a 80 messages d’étudiants concernés, c’est un afflux important ».

L’association étudiante compte veiller à ce que l’UBM « assume qu’elle ne veut pas appliquer le tri différencié des étudiants réfugiés. Et pour qu’elle puisse faire plus, il faut qu’elle se positionne face au gouvernement », estime Jahan Lutz.