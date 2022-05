« Cela a pris 24 ans pour que l’on soit ici », a lancé avec émotion Karfa Diallo, fondateur et directeur de l’association Mémoires et Partages qui s’associe avec la ville de Bordeaux pour préparer la mise en place d’une maison contre les esclavages et pour l’égalité, dans la capitale girondine. Olivier Escots, adjoint au maire chargé du handicap et de la lutte contre toutes les discriminations, a représenté le maire de Bordeaux, ce lundi, à la première réunion de la trentaine de membres réunie pour cette mission, assurant du plein soutien de la ville sur ce projet. Ce mardi, jour de commémoration des mémoires de la traite, de l’esclavage et de ses abolitions, sont lancées à Bordeaux les journées de la mémoire.

Alors que des sites d’ampleur sont consacrés à l’histoire coloniale, de Nantes à Bristol, il n’existe pas encore un lieu dédié à Bordeaux, qui a été le premier port colonial français et le deuxième port négrier. L’un des membres de cette mission, Daniel Flaharty, médecin, met en avant le manque de visibilité de ce passé dans l’espace public, même si depuis une dizaine d’années des efforts ont été réalisés, notamment sur les plaques indiquant les noms de rue. Et il estime qu’il est important de lui en donner « non pas pour culpabiliser mais pour réconcilier les mémoires ». Une trentaine de personnalités, issues de la société civile, ont été conviées au sein de cette mission : avocat, architecte, médecin, poète, écrivain, chef d’entreprise, militants associatifs etc.

Un lieu de ressources et d’éducation populaire

Ses membres ont un an pour remettre leur rapport sur ce futur lieu de mémoire qui doit porter sur « les esclavages de notre modernité, du XVe siècle à aujourd’hui, qu’ils soient intra-africains, arabo-musulmans, et occidentaux », explique Mémoires et Partages, présente dans cinq villes françaises et soutenue par la Fondation pour la mémoire de l’esclavage. Karfa Diallo et Patrick Serres, président de l’association, le décrivent comme un lieu d’éducation populaire, de ressources mais aussi un lieu d’exposition de travaux artistiques et documentaires, en complémentarité de ce qui existe déjà. D’autres collectivités et des mécènes seront sollicités au-delà de la ville de Bordeaux pour assurer un financement à ce projet.

« L’exercice commémoratif est un peu délaissé par les architectes et je pense qu’il y a tout à faire et que ce ne doit pas être forcément un projet figé », a lancé Julie Druillet, architecte. Il faudra déjà commencer par identifier un lieu possible, « peut-être au sein du patrimoine municipal », suggère Naïma Charai, ancienne présidente de l’ACSE, l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances. La mission aura aussi à cœur d’associer les Bordelais à la construction de ce projet.

Comme Nantes ou La Rochelle, la capitale girondine a prospéré sur la traite d’esclaves, avec 508 expéditions négrières, mais aussi le négoce lucratif de denrées coloniales produites par les esclaves. De 1672 à 1837, 120.000 à 150.000 esclaves africains ont été déportés vers les Amériques par des armateurs bordelais.