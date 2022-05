Des travaux vont encore perturber la circulation sur la rocade ouest de Bordeaux ces prochains jours. Mais c’est pour la bonne cause, la mise à deux fois trois voies de l’axe routier connu pour ses probèmes de congestion récurrents, arrivant enfin à son terme.

Des travaux d’assainissement sur les bretelles des échangeurs 8 et 9 dans le secteur d’Eysines vont se poursuivre jusqu’au jeudi 12 mai à 6 heures, entraînant des fermetures en alternance des bretelles. « Des déviations seront mises en place pour minimiser la gêne occasionnée » indique la préfecture.

Bouclage de la 2x3 voies en 2023

Ces travaux constituent l’une des dernières touches avant de faire passer ce tronçon à deux fois trois voies, d’ici à la fin du mois de juin. Il ne restera alors plus qu’une section d’un peu moins de 3 km, entre les échangeurs 5 et 7, à faire passer à trois voies, ce qui est prévu pour juin 2023. Les travaux de la rocade seront alors enfin bouclés, et celle-ci sera équipée, quasiment à 100 %, de trois voies de circulation. Il aura fallu presque 25 ans pour terminer ce chantier, entamé en 1998 par la mise à 2x3 voies entre Villenave d'Ornon et Gradignan.

L’enjeu est de fluidifier le trafic sur cette boucle de 45 km, dont le trafic varie entre 80.000 et 150.000 véhicules/jour, selon les heures et les secteurs. La troisième voie doit notamment faciliter la circulation des poids lourds, en particulier les poids lourds en transit, c’est-à-dire ceux qui effectuent des trajets entre le nord de l’Europe et la péninsule ibérique.

« L’appel d’air de la troisième voie est temporaire »

« Chaque jour, les poids lourds représentent plus de 15 % du trafic routier sur la rocade est (20.000 véhicules) contre 6 à 8 % sur la rocade ouest (8.000 véhicules), analyse Bordeaux Métropole. La part du trafic poids lourds en transit est de 50 % du trafic total des poids lourds sur la rocade est, mais seulement de 5 % sur la rocade ouest. » Si la part des camions dans les difficultés de circulation est indéniable – un poids lourd occupant en moyenne la surface de 2,5 voitures – elle n’est pas non plus essentielle.

C’est pourquoi la mise à deux fois trois voies de la rocade à l’ouest ne réglera pas, à elle seule, toutes les difficultés de congestion. « Il est possible que la fin du passage complet à 2x3 voies à l’ouest permette un rééquilibrage des parcours de contournement notamment pour des poids lourds assurant la desserte de l’agglomération, analyse l’agence d’urbanisme Bordeaux-Aquitaine A’Urba. Mais, comme cela s’est vu sur les tronçons déjà finalisés, l’appel d’air de la troisième voie est temporaire, et la nouvelle voie se remplit progressivement et principalement de véhicules légers. »

Une modulation de péage aux heures de pointe ?

Pour aller plus loin, Bordeaux Métropole a ainsi créé en début d’année un groupe de travail dédié, qui poursuit son action autour de la question des travaux et de la limitation des poids lourds aux heures de pointe.

« Une éventuelle modulation des péages [des autoroutes] aux heures de pointe nécessiterait l’aval de la commission européenne (directive Euro vignette), indique la métropole dans un communiqué. Cette demande d’expérimentation sera présentée prochainement à l’Europe par l’Etat français et Bordeaux Métropole. » Il faudra, là encore, mesurer l’efficacité d’une telle mesure, l’étude de l’A’Urba démontrant que « lorsque la circulation est la plus dense, aux heures de pointe, le trafic poids lourds et le trafic de transit, sont moins importants. »