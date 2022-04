Pourquoi dix-sept arches ? Pierre avec un « p » ou un « P » ? Est-il vrai qu’il y a eu un péage sur le pont ? Ouvert au public le 1er mai 1822, et classé Monument historique en 2002, le pont de pierre à Bordeaux célèbre cette année son bicentenaire. L’occasion pour la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole d’organiser toute une série d’événements autour du monument à partir de dimanche. Et pour 20 Minutes de plonger dans l’histoire de l’ouvrage réalisé sur ordre de Napoléon Ier, et de revenir sur les mystères et les légendes urbaines qui entourent le tout premier pont de Bordeaux.

Pourquoi a-t-il fallu attendre les années 1820 pour livrer un premier pont à Bordeaux ?

« La Garonne a été domptée pour la première fois à Bordeaux en 1821, où lui fut

imposé un pont de 17 arches », est-il inscrit sur les six médailles commémoratives, frappées à l’occasion de la cérémonie de la pose de la dernière pierre du pont, le 25 août 1821.

Le pont de pierre à Bordeaux - Franck Lodi/Sipa

« Il y a deux facteurs à prendre en compte pour comprendre la difficulté de construire un pont à cette époque, explique à 20 Minutes Sylvain Schoonbaert, architecte-historien, chef de projet du secteur sauvegardé de Bordeaux : la difficulté technique, parce que la Garonne à cette époque mesure encore plus de 500 mètres de largeur, et la question de la coupure de l’activité économique du port. Avant la construction du pont, on pouvait faire venir des bateaux de grand tonnage dans le chenal de la Garonne depuis Bacalan jusqu’à la gare Saint-Jean, les négociants bordelais sont donc, dans un premier temps, très réticents à l’idée qu’on vienne couper la Garonne par un pont. Aujourd’hui le pont est d’ailleurs toujours la limite entre la circulation fluviale en amont, et la circulation maritime en aval. »

Du bois à la pierre en passant par le fer

Il faut attendre la seconde moitié du XVIIIe siècle, pour que l’on envisage de construire un pont afin de relier les deux rives de Bordeaux. Le premier projet de pont date de 1771, il s’agit d’un pont de pierre présenté par l’ingénieur en chef des ponts et chaussées Le Ragoix de Saint-André. Il prévoyait dix-neuf arches sur une longueur de 733 mètres. Mais ce n'est qu'en 1807, et un décret de Napoléon prescrivant d’établir à Bordeaux un pont de pierre pour le passage de ses troupes en route vers la guerre d’Espagne, qu'un projet va enfin se concrétiser.

Pour satisfaire l’Empereur pressé, il est d’abord proposé un pont en charpente. « Il s’agit d’un pont en bois avec une travée centrale levante, pour laisser passer les grands bateaux d’un côté comme de l’autre, précise Sylvain Schoonbaert. On commence les piles de fondation en 1810, puis l’ingénieur Claude Deschamps arrive et prend en charge le projet. Petit à petit, il réussit à convaincre qu’on peut faire un pont en dur, et qu’il n’y a pas besoin de travée levante. Il a donc l’idée d’un pont en pierre, mais uniquement pour la structure, le remplissage du pont étant fait de briques. Il réduit aussi le nombre de points de portée, puisqu’au départ nous étions sur un pont à vingt arches, et il le ramène à dix-sept. Ce qui est intéressant c’est qu’il modifie son projet en cours de chantier, si bien que les premières piles sont plus serrées les unes des autres que celles construites vers la fin, et aucune arche n’a la même largeur. »

Entre-temps, l’idée d’un pont métallique fut même avancée, mais abandonnée en 1818, en raison du coût.

Un péage sur le pont

Alors que les travaux du pont s’enlisaient faute de financement, Pierre Balguerie-Stuttenberg, un des plus célèbres négociants et armateurs bordelais du XIXe siècle, parvint, à l’aide d’autres fortunes négociantes bordelaises, à créer la « Compagnie du pont de Bordeaux », le 22 avril 1818, afin d’achever le pont de pierre. En échange, une concession de l’exploitation du pont était accordée pour 99 ans avec un droit de péage. Après l’ouverture définitive au public le 1er mai 1822, piétons, adultes ou enfants, bêtes de somme, toutes les sortes de charrettes, voitures et chariots de roulage, diligences, traîneaux, brouettes à bras étaient taxés en fonction de leur équipage, de même les animaux de consommation courante (veaux, porcs, moutons, chèvres…) payaient par tête. Le péage du pont de pierre fut, finalement, supprimé en 1863.

Dix-sept arches pour les dix-sept lettres de Napoléon Bonaparte ?

A Bordeaux, certaines légendes urbaines sont tenaces, comme celle sur la signification des dix-sept arches du pont de pierre. Il se raconte que l’on aurait dû graver sur les médaillons au-dessus de chacune des arches, les dix-sept lettres de Napoléon Bonaparte. « Sauf qu’il n’y a que seize médaillons, souligne Sylvain Schoonbaert. Ensuite, cela fait longtemps que Napoléon est à Sainte-Hélène lorsqu’il a été décidé qu’il y aurait dix-sept arches au pont, et non plus une vingtaine. Même si le pont s’est appelé un temps pont Napoléon, tout ceci n’est donc qu’une une légende. » En revanche, la pose de la dernière pierre ayant eu lieu en 1821, le pont a été baptisé à ce moment-là « Louis-XVIII », et il semblerait que les deux « L » enlacés du Roi aient été gravés pendant un temps sur ces médaillons, pour célébrer le retour de la monarchie.

Vue de la fête donnée le 25 août 1821, jour de la St Louis, pour la pose de la dernière pierre des voûtes du pont de Bordeaux. - lith. de C. Motte. ©Archives de Bordeaux Métropole

« Il a ensuite été surnommé le « pont de Bordeaux », surtout par les gens extérieurs à la ville, les Bordelais le baptisant rapidement « pont de pierre », de très rares personnes accordant un « P » majuscule à Pierre, en faisant référence à Pierre Balguerie-Stuttenberg. » Là encore, nous ferions face à une légende urbaine…

Tunnels, pont à haubans… D’improbables projets pour le remplacer

En raison de l’intensité toujours plus croissante de la circulation, l’élargissement du pont devint une réelle nécessité, à tel point que la décision est prise en 1941 de le démolir pour le remplacer.

D'autres projets avaient déjà été proposés par le passé : en 1877, Gustave Guibert présente à la municipalité un projet de tunnel qui n’attire pas l’attention. Bis repetita en 1885, l’ingénieur et architecte Gaston Archambeaud suggère le remplacement

du pont par un tunnel sous-fluvial. En 1912, le projet d'une travée levante centrale fait son retour, projet signé de l’architecte Pierre Ferret. Le premier pont levant de Bordeaux sera finalement inauguré en 2013 avec le pont Chaban-Delmas. En 1945, l’architecte municipal et urbaniste de la ville, Jacques Boistel d’Welles, préfigure de façon étonnante le pont d’Aquitaine, construit en 1967, en imaginant un pont à haubans.

En 1945, l?architecte Jacques Boistel d?Welles, imagine un pont à haubans pour remplacer le pont de pierre. - Archives de Bordeaux Métropole

Finalement, en 1949, l’État et la ville de Bordeaux décident de conserver l’ouvrage et de construire un autre pont : ce sera le pont Saint-Jean, inauguré tardivement le 4 avril 1965. En juillet 2018, Alain Juppé a acté la fermeture définitive du pont de pierre aux voitures.

Une exposition sur le pont de pierre, en plein air, sera installée aux têtes du pont (place Bir-Hakeim rive gauche et place Stalingrad rive droite) à partir du 1er mai.