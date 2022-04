Six cent vingt-deux membres en un mois. On peut dire que c’est un début encourageant pour Anne, la fondatrice du groupe Facebook « Copains de resto – Bordeaux ». Installée dans la capitale girondine depuis six ans, cette Bordelaise vient de se lancer dans une toute nouvelle aventure avec un concept innovant.

Lequel ? Permettre à des inconnus de se retrouver autour d’une table au restaurant pour favoriser le lien social, lutter contre l’isolement des personnes tout en filant un coup de main aux professionnels qui vivent des heures difficiles depuis le début de l’épidémie de Covid-19. Pour comprendre comment ça fonctionne, 20 Minutes est allé à la rencontre de la créatrice de ce groupe.

Comment est née l’idée de Copains de resto ?

En fait, au départ, ça vient avant tout de mon expérience personnelle. J’aime beaucoup voyager, de temps en temps en mode solo, et je me suis rendu compte au fil des années que je croisais souvent des personnes seules dans les restaurants. J’ai eu aussi plusieurs témoignages d’amis qui se privent carrément d’aller au resto car ils ou elles sont seules, par exemple lors de déplacements professionnels, de visites touristiques ou même dans leur ville s’ils n’ont pas les amis, la famille ou le conjoint disponible pour y aller alors qu’ils en ont l’envie. Ce groupe est aussi fait pour les nouveaux habitants car quand on arrive dans une ville, ce n’est pas toujours facile de rencontrer des gens, de se recréer une vie sociale. Et puis, il y a l’autre versant, c’était de trouver un moyen pour aider les restaurateurs à améliorer leur taux de remplissage dans une conjoncture post-Covid difficile en captant une clientèle qui ne viendrait pas seule au restaurant.

Comment fonctionne le groupe Facebook ?

L’objectif est de tester le concept sur Bordeaux et voir si cela peut intéresser des clients. Tout part des restaurants. Aujourd’hui, je travaille avec cinq établissements (Maison Julien, l’Escalette, Masaniello, le Clandestin et le Bistrot l’Autrement). Chaque semaine, il me donne des créneaux sur lesquels ils auront de la place pour accueillir du monde, je poste les événements sur le groupe et les gens s’inscrivent gratuitement avant de se retrouver sur place. L’addition est directement réglée aux restaurateurs. C’est gagnant-gagnant. L’objectif est de lutter contre l’isolement, la solitude en créant du lien social et en facilitant la vie de tout le monde, tout en aidant les restaurateurs avec pour eux de nouveaux clients. On peut venir seul, en couple ou avec des amis. La plupart des restaurants proposent des tables de quatre à huit couverts, sans réduction par contre car mon objectif est avant tout de les aider dans ces temps compliqués pour eux.

Quels sont les premiers retours ?

Ils sont plutôt bons pour les premiers participants, il y a déjà eu quelques tables avec des profils très différents. Des femmes qui viennent de s’installer dans la ville, une Bordelaise qui souhaite développer son réseau social, un homme qui était déplacement professionnel… Bref, c’est exactement le but du groupe. Maintenant, il va falloir que le groupe grandisse pour répondre positivement à toutes les propositions des restaurants et proposer encore plus d’établissements. On va aussi essayer d’organiser des soirées thématiques avec par exemple des dégustations de vins. J’y crois et ça peut vraiment intéresser pas mal de monde de tout âge. Si ça marche, le but est de passer du groupe Facebook à un vrai site Internet.