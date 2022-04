Tout beau, tout neuf ! Lime a annoncé ce mardi le renouvellement de sa flotte de vélos à Bordeaux.​ D’ici la fin de semaine, la marque va déployer 600 nouveaux vélos à assistance électrique dernière génération, verts et blancs, en plus des 100 trottinettes mises en place depuis février 2021. Ils viennent remplacer la flotte de vélos rouges et verts, qui seront déployés dans une autre ville européenne, dans les prochaines semaines : « aucun vélo ne sera perdu », prévient Lime.

Bordeaux : Après le déferlement des trottinettes, vélos et scooters en libre-service, place à la régulation https://t.co/ux4XmMzhFY via @20minutesBord — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) April 15, 2022

Ce déploiement s’accompagne de quelques innovations. Les batteries des trottinettes et des vélos sont désormais interchangeables et ont une autonomie renforcée. Pour garantir un stationnement moins anarchique, la marque mise sur une innovation technologique avec ce nouveau vélo qui empêche les usagers de garer leurs véhicules hors des zones de stationnement co-définies avec la ville et visibles dans l’application. Des emplacements réservés aux trottinettes et vélos à assistance électrique en libre-service ont été matérialisés par un marquage au sol, par la mairie.

Par ailleurs, Lime va investir dans un nouvel entrepôt de 700 m2 au cœur de Bordeaux dans le quartier de Bacalan, dans lequel travailleront une dizaine de salariés 100 % en CDI.