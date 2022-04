Même Bordeaux, terre du Juppéisme et réputée modérée politiquement, n’échappe pas à la recomposition du paysage politique confirmée dimanche soir pour le premier tour de la présidentielle.

Emmanuel Macron arrive sans surprise en tête avec 33,51 % des voix devant Jean-Luc Mélenchon (29,06 %), Marine Le Pen (8,52 %), Yannick Jadot (8,17 %), Eric Zemmour (6,94 %), et Valérie Pécresse (5,30 %). Le conseiller municipal de Bordeaux Philippe Poutou n’a pas réussi à convaincre sur ses terres, avec seulement 0,93 %.

« Je relève avant tout le très bon résultat d'Emmanuel Macron à Bordeaux, qui est au-dessus de la moyenne nationale et fait mieux qu’en 2017 [31,26 %], insiste Thomas Cazenave, conseiller municipal LREM et président du groupe Renouveau Bordeaux. Derrière arrive Jean-Luc Mélenchon, et l’enjeu pour nous est désormais de s’adresser à l’électorat de gauche pour parler du projet d’Emmanuel Macron, et à quel point il s’oppose radicalement à celui de Marine Le Pen. »

Score décevant pour Yannick Jadot

Le politologue Jean Petaux constate pour sa part, « à Bordeaux, peut-être plus qu’ailleurs, l’effondrement des deux grandes formations politiques de gouvernement qui ont dirigé le pays depuis 1958 [LR et PS]. Et je ne crois pas que ce soit à cause de candidates qui n’auraient pas été à la hauteur, je crois qu’il y a vraiment des effets de structure lourds qui touchent ces deux partis dans leur capacité à représenter une alternative gouvernementale. Sur Bordeaux c’est spectaculaire : Fillon faisait 21,8 % des voix en 2017, et Pécresse tombe à 5,30 %. Hamon faisait 10,06 % en 2017, là Hidalgo tombe à 2,28 %. Et Yannick Jadot ne réalise que 8,17 %, alors que le candidat EELV aux dernières régionales, Nicolas Thierry, avait fait 21 % ».

Le résultat de l’écologiste dans une des grandes villes gagnées par EELV aux dernières municipales est « naturellement décevant et inquiétant » relève le maire de Bordeaux Pierre Hurmic. D’autant que Yannick Jadot fait encore moins bien (7,82 %) dans la deuxième commune « verte » de la métropole, Bègles, pourtant un bastion écologiste depuis Noël Mamère.

Poussée de Jean-Luc Mélenchon et de l’extrême droite

Jean-Luc Mélenchon, lui, réalise de très beaux scores sur l’agglomération bordelaise. Il progresse à Bordeaux même (29,06 % contre 23,43 % en 2017) et « on voit une ceinture rouge se former autour de Bordeaux, dans les villes de Bassens, Lormont, Floirac, Bègles et Talence, où Jean-Luc Mélenchon arrive en tête » relève Jean Petaux.

Du côté de l’extrême droite cela pousse fort aussi. « Quand on associe Le Pen, Zemmour et Dupont-Aignan, ça fait plus de 20.000 voix à Bordeaux, soit 16,60 % » observe encore le politologue. Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan cumulaient à eux deux 9,7 % des voix en 2017. « C’est du jamais-vu sur la scène bordelaise, poursuit Jean Petaux. Une partie de l’électorat bordelais de LR, l’aile-droite du juppéisme, est partie du côté de Zemmour et de Le Pen. »

« Je ne veux pas minimiser la montée de l’extrême droite, qui progresse d’élection en élection à Bordeaux, mais je ne sais pas si l’on peut parler de percée », relativise Fabien Robert, conseiller municipal MoDem membre du groupe Bordeaux Ensemble. Pour l’élu d’opposition, « il faut distinguer ce qui relève du sociologique, du durable, de ce qui relève de l’éphémère. L’effondrement de la droite profite à Zemmour, mais est-ce que ces électeurs sont définitivement partis à l’extrême droite, ou peuvent-ils revenir à droite ? » Pour ce proche d’Alain Juppé, Bordeaux n’a pas basculé dans « la radicalité. » « C’est tout de même Emmanuel Macron qui est largement en tête. »

Gros scores pour Marine Le Pen dans les territoires ruraux

Pour la représentante du Rassemblement national en Gironde, Edwige Diaz, il s’agit en revanche incontestablement d’une « poussée du camp patriote à Bordeaux » où ce sont les « questions de délinquance et d''immigration » qui ont profité à Marine Le Pen.

Mais c’est surtout dans les territoires ruraux du département que la candidate du Rassemblement national réalise de très bons scores : 36,19 % à Lesparre-Médoc, 29,84 % à Saint-André-de-Cubzac, 29,77 % à Blaye… « Dans le Médoc, le Libournais, le Réolais, nous confirmons notre implantation, se félicite Edwige Diaz. Il y a eu une mobilisation encore plus massive de l’électorat populaire en notre faveur, ce sont clairement les «gilets jaunes» qui se sont exprimés pour défendre leur pouvoir d’achat. »

