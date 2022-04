Ce mardi matin, certains secteurs de la métropole bordelaise se sont retrouvés enfumés, comme en 2021, en lien avec les dispositifs de brûlage mis en place depuis la nuit de samedi à dimanche dans les vignes, pour les protéger du gel. « Les fumées sont présentes depuis ce week-end mais elles étaient particulièrement visibles ce matin à cause du manque de vent », explique Julie Gault, chargée de communication à l’Atmo, l’association de surveillance de la qualité de l’air sur la Nouvelle-Aquitaine.

Aujourd’hui on s’est levé dans la fumé ! Les vignerons sont en train de faire du feu à fond pour essayer de limiter les dommages du froid! #bordeaux #froid pic.twitter.com/HrP839cG6B — Carlos Olivera A (@CarlosOliveraAs) April 5, 2022

Pas de dépassement des seuils sur la journée

Les pailles et bois brûlés émettent des particules fines (PM10) et des particules en suspension (PM2,5), des polluants surveillés au quotidien à l’Atmo. « Les pratiques de brûlage ont lieu aux heures les plus fraîches, soit seulement quelques heures dans la journée, ce qui n’est pas suffisant pour avoir un impact sur les seuils, ramenés à la moyenne journalière », précise Julie Gault. Les émissions ont pu néanmoins incommoder des habitants, notamment parmi les plus fragiles.

#Bordeaux se réveille une fois de plus dans l'odeur de fumée due aux producteurs de vin...

C'est bien la peine d'avoir un maire écolo qui va nous sauver avec des pistes cyclables. @PierreHurmic ya que moi qui lit le rapport du #GIEC ? Écologie à 2 vitesses. pic.twitter.com/wEQvKnslk4 — J² (@Alyster_972) April 5, 2022

A 11 heures ce mardi, la fumée commençait à se dissiper. La dernière alerte au gel s’est terminée dans la nuit de lundi à mardi, donc les opérations de brûlage devraient cesser.