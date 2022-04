Les températures glaciales ne les ont pas arrêtés. Ce lundi, des chauffeurs de poids lourds, de taxis et des agriculteurs mènent une nouvelle opération devant le dépôt pétrolier de Bassens près de Bordeaux. Depuis 3 heures, ils sont une soixantaine sur place selon la Préfecture de la Gironde à opérer un barrage filtrant. Le blocage n’a pas été accepté par les autorités et contrairement à la semaine dernière il y a eu quelques tensions dans la matinée avec les forces de l’ordre. Ces derniers ont fait l’usage de gaz lacrymogène pour repousser les manifestants au niveau du chemin des Picotous.

Blocus depuis 3h ce matin du dépôt de carburant de Bassens @SO_Bordeaux pic.twitter.com/0jJX5Ewmcm — Cottereau Fabien (@fabcot33) April 4, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



⚠️🚗 Ralentissement à prévoir en raison d’un mouvement social



📅 lundi 4 avril à partir de 3h00



📍avenue des Guerlandes à Bassens (D113)



➡️ Nous vous conseillons d’éviter le secteur pic.twitter.com/ootyQ4GxUC — Préfète de Nouvelle-Aquitaine et Gironde 🇫🇷 🇪🇺 (@PrefAquitaine33) April 3, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



En tout, on dénombre 30 agriculteurs, 15 chauffeurs de poids lourds et 25 de taxis, précise la préfecture. Un feu de palettes a été allumé pour réchauffer les manifestants. Le Collectif des transporteurs dénonce la hausse des prix du carburant et les « mesurettes » du gouvernement pour y faire face notamment la baisse de 18 centimes du prix du litre de carburant. Une délégation est de nouveau reçue en préfecture ce lundi matin.