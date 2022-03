C’est une première dans la capitale girondine. Ce samedi, l’association Bordeaux Surf Connexion organise un « vide-quiver » de 10h à 18h à l’Alaïa Café, lieu emblématique de la culture glisse à Bordeaux. Un « vide-quiver » est tout simplement un vide grenier consacré au surf. Ce que les pratiquants appellent le « quiver », c’est l’ensemble des planches de différentes formes et tailles qu’un surfeur ou une surfeuse pourra utiliser en fonction des conditions rencontrées.

Les intéressés sont invités à s’inscrire pour vendre le matériel qu’ils n’utilisent plus (bordeauxsurfconnectionasso@gmail.com). Bordeaux Surf Connection, l’association qui organise cet événement, vient tout juste d’être fondée par un groupe de passionnés de glisse. Le but de ce groupement est de fédérer les surfeurs et surfeuses locales à travers l’organisation d’événements axés autour du monde de la glisse (expositions, sensibilisation à la sécurité à l’eau et au développement durable, concerts etc.).