La ville de Bègles dans la banlieue de Bordeaux (Gironde) lance un appel aux musiciens amateurs et professionnels béglais, pour se produire bénévolement lors d’un concert caritatif au profit du peuple ukrainien. Les artistes bénévoles ont jusqu’à mercredi 16 mars pour s’inscrire à cette scène ouverte locale, organisée samedi 19 mars.

Cette scène se tiendra de 15 h à 18 h, sur l’Esplanade des Terres Neuves, en partenariat avec le centre social et culturel L’Estey et l’association Rest’O et Cie. Les dons collectés auprès du public seront reversés à une association venant en aide aux Ukrainiens.

Toutes les informations sur www.mairie-begles.fr/concert-ukraine