Fin 2023, il sera possible de prendre un train au Bouscat et de se retrouver 14 minutes plus tard à la gare Saint-Jean de Bordeaux. « C’est la première réalisation concrète et visible du RER métropolitain bordelais, puisqu’il y a déjà eu des lignes diamétralisées, plusieurs pas franchis mais celui-ci se voit particulièrement », pointe Stéphane Lambert directeur SNCF gare et connexion de la Nouvelle-Aquitaine, lors de l’inauguration officielle du chantier ce vendredi. Le chantier a été lancé fin 2021 et prendra fin pour la gare fin 2022, le pôle multimodal sera lui livré fin 2023. La métropole et la région en sont les principaux financeurs.

Une gare sur pilotis

« Les trains roulent le matin et le soir aux heures de pointe et on a finalement cinq heures pour travailler sur la voie chaque jour », précise Stéphane Lambert. Cette gare aérienne sur pilotis va être construite sur 200 micropieux enfoncés à 10 mètres dans le sol. Le chantier, en milieu urbain, a été restreint aux journées pour épargner le sommeil des riverains. Quelque 210 dalles de béton vont être installées sur ces micropieux pour créer les quais qui seront desservis par des ascenseurs.

Ce RER doit permettre de désengorger la métropole. « Du nord au sud, le réseau fonctionnera de mieux en mieux, de Langon à Saint Mariens, cela va traverser toute l’agglomération, commente Alain Anziani, président de la métropole. Une des raisons de la congestion vient du fait que 51 % des déplacements sur la métropole sont réalisés par des gens qui n’y habitent pas ». La réouverture de la gare de la Médoquine, à Talence, en 2025 doit aussi être une étape importante pour que ce RER prenne vie.