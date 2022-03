Après avoir été annulée en 2020, puis en 2021, l’édition de Ciné Notes sur la thématique Monstres et Créatures est forcément très attendue à l’Opéra de Bordeaux. Elle doit avoir lieu cette année du 7 au 22 mars. Plusieurs grands moments sont programmés à l’Auditorium et dans les sites partenaires, avec notamment un ciné-concert du film de Steven Spielberg E.T., l’extra-terrestre, et un concert symphonique qui nous emmènera explorer les univers des Dents de la Mer, de Dracula ou de La Mouche. Avec pour fil rouge, l’incontournable compositeur américain John Williams. Benoît Daldin, directeur artistique du festival, nous en parle.

En choisissant cette thématique « Monstres et Créatures », on s’aperçoit que le compositeur John Williams est omniprésent dans les musiques de films fantastiques…

John Williams et Jerry Goldsmith sont les deux compositeurs majeurs du cinéma américain de genre. Williams a eu une carrière dingue, et il est devenu une icône, au même titre qu’une star de la pop américaine, grâce à ses musiques de films. Mais il a aussi une reconnaissance du milieu classique, il dirige aujourd’hui le Philharmonique de Vienne et de Berlin, c’est-à-dire les plus grands orchestres du monde que les plus grands chefs rêvent de diriger. Il a réussi là où beaucoup ont échoué, c’est-à-dire à faire passer sa musique de films en concert, et à faire de ses suites symphoniques des suites qui sont jouées partout. Tous les orchestres du monde ont joué les suites de Star Wars…

Et il compose encore…

Oui, puisqu’il a annoncé qu’il écrirait la musique d’Indiana Jones 5, ainsi qu’un autre film de Spielberg. Il a aussi annoncé qu’il écrirait la musique de la série Obi-Wan Kenobi [prévue en mai sur Disney +]. Il a au moins ces trois projets en cours alors qu’il vient de fêter ses 90 ans.

Pourquoi plaît-il autant ?

C’est un mélodiste de génie, mais il a aussi une science du visuel. C’est quelqu’un qui adapte son style d’écriture aux films qu’il a à illustrer. En concert, cela donne des contrastes géants entre la musique d’Attrape-moi si tu peux, plutôt jazz, et Star Wars avec ses grands thèmes à la Wagner très prenants, ou Rencontre du troisième type qui est de la musique contemporaine presque difficile à écouter.

Pourquoi avez-vous choisi « E.T. » pour le ciné-concert du festival ? C’est son œuvre la plus emblématique ?

C’est une de ses œuvres les plus emblématiques. Mais c’est surtout l’une des meilleures musiques de John Williams pour un concert, car 90 % du film est couvert par la musique. Il n’y a donc quasiment pas de moment dans la soirée où l’orchestre ne joue pas. Pour un ciné-concert, c’est idéal. Les quinze dernières minutes d’E.T, sont un seul morceau de musique qui n’est pas coupé. C’est rarissime au cinéma. Il a écrit ce dernier morceau en regardant le film, mais comme il avait un peu de mal à tomber exactement sur le moment de la scène où la musique devait changer de tempo, c’est finalement Spielberg qui a décidé de remonter la fin d’E.T. sur la musique.

Donc il vaut mieux voir « E.T. » en ciné-concert, que « Star Wars » ou « Les Dents de la Mer » ?

Pour cette édition de Ciné Notes, on a estimé qu' E.T. répondait davantage à la thématique, Monstres et Créatures, et que l’aspect gentil monstre avait un côté famille que n’a pas Les Dents de la Mer par exemple. Et si on prend Jurassic Park, il y a des moments sans musique. N’oublions pas que les gens viennent d’abord voir un concert, alors si c’est pour avoir un orchestre qui ne joue qu’une heure sur deux heures de film, ça n’a pas vraiment d’intérêt. E.T. coche toutes les cases.

L’autre temps fort du festival sera le concert symphonique, dans lequel on retrouvera encore John Williams, incontournable ?

Avec Diego Navarro, le chef d’orchestre, nous avons cherché les plus belles partitions pour cette thématique, et il y a forcément du John Williams, oui, mais aussi du Jerry Goldsmith avec Star Trek et La Planète des singes. On fera aussi les musiques de Dracula, La Mouche, Frankestein… Et on explorera le cinéma français, avec notamment Philippe Sarde.

Festival Ciné Notes, du 7 au 22 mars à Bordeaux. Le ciné-concert aura lieu à l’Auditorium vendredi 11 mars à 20 heures et dimanche 13 mars à 15 heures (de 8 euros à 35 euros, film en VOST) et le concert symphonique jeudi 17 mars et vendredi 18 à 20 heures (de 8 euros à 35 euros). Réservations sur opera-bordeaux.com