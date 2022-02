C’est un appel à candidature un peu particulier que vient de lancer la mairie de Bordeaux. Elle est à la rechercher d’un fleuriste pour l’un de ses cimetières, en l’occurrence celui des Pins Francs, situé avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny dans le quartier Caudéran. Les candidats ont jusqu’au 28 février pour retirer leur dossier.

Un fleuriste pour le cimetière des Pins Francs

Un appel à candidatures est lancé pour l'occupation d'une emprise affectée à une activité de fleuriste située dans l'enceinte du cimetière.



Jusqu'au 28 février👉 https://t.co/Hto9euxqTf pic.twitter.com/v8IzLynSoO — Bordeaux (@Bordeaux) February 18, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Deux locaux de 8m² chacun et un autre de 12m² seront mis à la disposition du (ou de la) fleuriste. Il (ou elle) devra respecter les horaires d’ouverture et de fermeture des cimetières de la Ville (8h30-17h30 l'été et 8h30-17h l’hiver). La durée du contrat sera de cinq ans à partir du 4 avril 2022. Le cimetière des Pins Francs s’étend sur 10 hectares et abrite 4.912 concessions.