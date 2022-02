Le bailleur ICF Habitat Atlantique explique dans une note d’information en date du lundi 14 février que des analyses de l’eau chaude sanitaire ont montré la présence de légionelles dans la cité du Midi à Floirac, près de Bordeaux. Elles ont été relevées après un contrôle de la chaufferie collective qui alimente en eau la cité. Ces bactéries peuvent provoquer une infection pulmonaire appelée la légionellose.

Les douches à éviter, sans le bon équipement

« La contamination de l’homme se fait par inhalation de fines gouttelettes d’eau contenant des légionelles, diffusées sous forme d’aérosols, précise l’ARS Nouvelle-Aquitaine sur son site. Ces derniers sont produits par l’intermédiaire d’équipements tels que des douches, des humidificateurs, des bains à remous etc. Il n’existe pas de transmission interhumaine et boire l’eau du robinet n’induit pas de contamination. » Il n’y a pour l’instant aucun cas recensé dans cet ensemble de résidences qui compte 450 logements au total.

Le bailleur explique qu’il a mis en place une chloration sur l’ensemble du réseau d’eau chaude et que des contrôles complémentaires sur la qualité de l’eau vont être réalisés. En attendant, il recommande de prendre des bains et de ne pas utiliser sa douche avant de l’avoir équipée d’un pommeau avec filtre distribué par le bailleur. Il est conseillé de faire couler tous les jours l’eau froide et l’eau chaude au moins dix minutes à tous les points d’eau, notamment la douche. Aucune restriction n’est à observer pour l’usage de l’eau chaude à l’évier et au lavabo.

La ville de Floirac, contactée par 20 Minutes, explique qu’elle appelle les personnes les plus vulnérables pour s’assurer qu’elles aient pris connaissance des recommandations diffusées par le bailleur.