Entre les hospitalisations pour Covid-19 qui continuent d’augmenter, et un manque de lits dans les établissements hospitaliers de la Gironde, le CHU de Bordeaux a été contraint d’ouvrir mardi soir deux « postes médicaux avancés ». Concrètement, il s’agit de deux tentes destinées à « accueillir les patients se présentant aux urgences, et à les orienter » indique la direction du CHU de Bordeaux.

#Coopération ⬇️



Depuis hier soir, la Protection Civile de Gironde est mobilisée à l’hôpital Pellegrin de #Bordeaux.



Suite à une augmentation des demandes de prise en charge, le service des #urgences du CHU Pellegrin a dû faire face à une recrudescence d'activité importante. pic.twitter.com/Z739ojekHg — Protection Civile de Gironde (@Protec33) February 2, 2022

« Alors que le CHU de Bordeaux prend en charge un nombre inégalé de patients atteints de Covid-19, un afflux massif de patients aux urgences adultes a créé une situation inédite de fréquentation, dans la journée de mardi » poursuit la direction du CHU de Bordeaux. « Cette hausse soudaine s’explique notamment par la saturation de tous les services d’urgences du département de la Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine, qui a entraîné une réorientation de patients vers les urgences du CHU. »

Les signes d’un hôpital « au bord de la rupture »

Une cellule de crise exceptionnelle a acté mardi la mise en place de ce dispositif, renouvelable par tranche de 24 heures. Il est « destiné aux patients se présentant aux urgences, pour les orienter, ou accueillir les patients présentant les cas les plus urgents. » La Protection civile de la Gironde a été sollicitée pour la mise en place de ces tentes médicalisées.

Ce manque de places d’hospitalisation dans les établissements du département, inquiète les professionnels de santé. « Il y a eu un afflux un peu plus important ces derniers jours, en lien avec l’épidémie, mais nous sommes sur la corde raide depuis des mois », dénonce Franck Ollivier, co-secrétaire du syndicat Sud Santé. « Les urgences ont vécu leur pire période l’été dernier, alors qu’il n’y avait que quelques dizaines de patients Covid, mais un quart des lits d’hospitalisation du CHU étaient fermés, rappelle-t-il. Nous ne sommes donc pas étonnés d’en arriver là aujourd’hui. »

Le syndicat Sud Santé Sociaux du CHU Pellegrin, dénonce « un manque de lits et de personnels dans le deuxième CHU de France », et face à ce recours à des tentes et aux secouristes de la Protection civile, s’inquiète d’un hôpital « au bord de la rupture. »