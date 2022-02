Alors que la rentrée est marquée par de nombreux changements concernant la circulation dans Bordeaux, 20 Minutes a rencontré le maire Pierre Hurmic. L’élu EELV fait le point sur la place de la voiture en ville, le projet de LGV vers Toulouse contre lequel il est toujours opposé, et sur la campagne présidentielle.

Passage aux 30 km/h en ville, couloirs vélo, réduction des voies pour les voitures… On vous accuse de mener une politique contre les automobilistes. C’est le cas ?

On n’est pas là pour embêter - je ne vais pas employer des mots aussi triviaux que celui du président de la République - les automobilistes, mais pour réserver la circulation en voiture uniquement à ceux qui n’ont pas le choix. Les autres, qui prennent leur voiture pour faire de courtes distances, par habitude, on veut les dissuader. Il faut du courage politique pour imposer cela, car c’est une question de santé publique. Les tests de pollution réalisés sur les boulevards sont nettement plus positifs depuis que la moitié de la chaussée est dévolue aux transports en commun et aux vélos. Notre liste s’appelait Bordeaux Respire, c’était pour que les Bordelais respirent mieux, et pour cela il faut limiter la place de la voiture en ville. Mes adversaires politiques trouvent qu’on en fait trop, moi je trouve qu’on n’en fait pas assez. Je veux en fin du mandat que Bordeaux ait changé, je ne veux pas qu’on me dise que j’ai laissé la ville dans l’état où on l’a trouvée en arrivant.

Quitte à barricader la ville ? Car ceux qui n’habitent pas Bordeaux doivent bien prendre leur voiture pour s’y rendre…

C’est l’inverse. Ma philosophie, c’est une ville plus ouverte, ce qui veut dire diversifier les modes de déplacement. La vision de mes adversaires politiques qui m’accusent de barricader Bordeaux, c’est la vision des années 1960, c’est-à-dire l’adaptation de la ville à l’automobile. La place de la voiture dans Bordeaux occupe 70 % de la chaussée, alors qu’elle représente 29 % des déplacements, mon souci est de rééquilibrer tout cela. Il faut aussi favoriser le covoiturage, notamment sur les déplacements domicile-travail. Je suis plus contre l’autosolisme que contre l’auto. Je plaide enfin en faveur d’un réseau de trains, à l’échelle régionale, plus efficace que celui que l’on a aujourd’hui…

La congestion est aussi due aux camions sur la route. La LGV Bordeaux-Toulouse, à laquelle vous êtes opposé, ne permettrait-elle pas justement de développer le ferroutage (mode de transport qui combine rail et route) ?

Ce n’est pas la LGV qui va limiter les camions sur l’autoroute. Nous n’avons pas de politique nationale de ferroutage, la France est le cancre de l’Europe en la matière, car nous avons mis tout l’argent dans les lignes à grande vitesse. Les pays en pointe sont l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, des pays qui n’ont pas de réseau à très grande vitesse. En France, ces dernières années, on a eu un accroissement des LGV, et un recul inouï du transport marchandise. Le ferroutage n’est pas une priorité politique, mais une priorité de slogans de la part de certains élus locaux.

La LGV semble quand même partie pour se faire, non ?

Pour moi ce n’est pas fait, il n’y a pas les financements. Nombre de communes ne vont pas contribuer, comme la communauté de communes du Pays Basque, et il manque 36 % du financement de la métropole de Bordeaux. L’Etat ne veut pas payer davantage et les autres collectivités ne mettront pas un kopeck de plus.

On peut penser qu’au final, l’Etat complétera le financement ?

Est-ce que c’est vraiment l’Etat qui veut ce projet ? Les collectivités poussent beaucoup, que ce soit à travers le président de la Nouvelle-Aquitaine, la présidente de l’Occitanie ou le maire de Toulouse. Vous vous rendez compte que ce projet va artificialiser 4.800 hectares d’espaces naturels, de forêts, de terres viticoles. Les gens ne vont pas laisser faire. C’est un projet qui est très daté, conçu à une époque où personne ne parlait d’environnement, et toutes les LGV nécessaires ont été faites. Même la Cour des comptes dit que c’est un modèle « porté au-delà de sa pertinence ».

On comprend néanmoins qu’il y ait de l’attente côté Occitanie ?

Quand les Toulousains se demandent pourquoi ils n’ont pas de LGV et pourquoi ils sont plus loin de Paris que Bordeaux, ce n’est pas le fruit de l’histoire, mais de la géographie. Et même quand ils auront une LGV à 3h30 vers Paris [le meilleur temps de trajet Toulouse-Paris passerait en réalité à 3h10 contre 4h10 actuellement], ils continueront à faire l’aller-retour à Paris en avion, ce n’est pas une alternative. Je suis un défenseur acharné du ferroviaire, et je continuerai à me battre jusqu’au bout pour qu’on favorise les transports du quotidien, mais la LGV est un sujet emblématique du monde d’hier. Il faut mettre les milliards de la LGV sur les autres lignes, c’est la seule façon de désengorger les autoroutes. Je crois qu’on vit la fin d’une époque, et la congestion va obliger les gens à prendre d’autres habitudes. Franchement, tout le monde s’accorde à dire que nous sommes à un changement civilisationnel, que la crise du Covid-19 a accéléré, et en ce sens, quel est l’intérêt d’aller toujours plus vite ?

Quand on voit le projet de grand contournement routier de Bordeaux réémerger, ou encore l’objectif de 16 millions de passagers de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac pour 2035, on peut s’interroger sur la réalité de ce changement civilisationnel, non ?

Les écologistes sont là pour accompagner ce changement. On ne peut pas se permettre de doubler le nombre de passagers de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, c’est une folie. L’essor du low cost pose un vrai problème à mon sens. Quand j’entends des gens qui ont passé un week-end à jouer au golf à Marrakech parce qu’ils ont trouvé un billet d’avion à 23,75 euros, je me dis que c’est une attitude écologiquement aberrante, et qu’on va continuer à se battre.

Vous êtes arrivé à la mairie il y a dix-huit mois maintenant, et certains s’étonnent de ne pas voir la « patte » de la nouvelle municipalité verte, qu’en est-il ?

Cela ne s’est peut-être pas beaucoup vu, mais place Pey-Berland, on a planté des arbres. Alors, ce n’est peut-être pas très spectaculaire, mais un écolo est quelqu’un qui n’est pas dans l’esbroue. Il aurait fallu les planter il y a 20 ans, eh bien nous, on le fait maintenant, alors que nos prédécesseurs nous ont dit que c’était impossible sur cette place. Cela nous a coûté relativement cher, car il a fallu casser et remplacer du dallage qui venait de Chine, ce qui fait partie des aberrations des aménagements bordelais – voyez si c’est écologiquement responsable. En 2022, nous allons aussi planter une nouvelle microforêt, en haut des allées de Boutaut, avec 5.000 arbres, et nous planterons par ailleurs 1.600 arbres au cours de l’année. Nous avons multiplié par quatre le budget plantation. Mais il faudra attendre quelques années pour que cela se voie.

Côté présidentielle, comment réagissez-vous à la deuxième place décrochée par le candidat que vous soutenez, Yannick Jadot (EELV), à la primaire de la gauche ?

Parmi les non-candidats à la primaire, c’est Yannick Jadot qui est arrivé en tête, derrière Mme Taubira qui était candidate officielle. Après, je ne vais pas vous dire que les scores [des sondages] sont satisfaisants pour le moment, mais ça démarre souvent lentement, une campagne. Un mois avant les dernières municipales, pas grand-monde ne misait un kopeck sur le fait que j’allais être élu maire de Bordeaux. Moi, je dis à Yannick Jadot d’être très offensif sur les fonctions régaliennes, il ne faut pas avoir peur de parler de sécurité. On parle beaucoup trop des querelles internes à l’extrême droite : la saga du Dallas familial des Le Pen, moi je sature, et je pense que les Français aussi. La campagne va se rééquilibrer, et on parlera davantage d’écologie. A ce moment-là on se rendra compte que le candidat qui connaît mieux ce sujet, et peut-être même le seul, c’est le candidat Jadot.