A partir de ce lundi 24 janvier et jusqu’aux vacances de février, les parents des écoliers bordelais devront préparer deux repas froids par semaine pour leurs marmots. En cause la cinquième vague de Covid-19 qui n’épargne pas les agents qui assurent le service dans les cantines des 113 écoles bordelaises. « On a un très fort taux d’absentéisme sur le personnel municipal et on n’est plus en mesure aujourd’hui d’assurer la restauration avec le taux d’encadrement normalement nécessaire », explique Sylvie Schmitt, adjointe à l’éducation. Sur les 892 agents municipaux, 182 sont absents soit un taux d’absentéisme de plus de 20 %.

Des difficultés à recruter des agents

« Sur la pause méridienne, on va continuer à assurer l’accueil dans de bonnes conditions de sécurité et sanitaires mais on n’a pas assez d’encadrements pour les repas chauds », précise l’adjointe. Il est donc demandé temporairement aux parents d’élèves de maternelle de fournir un pique-nique les lundis et jeudi et aux parents d’élèves de primaire les mardis et vendredis, s’ils ne peuvent faire manger leurs enfants chez eux. « C’est peut-être compliqué à comprendre pour les familles mais on a besoin de solidarité en ce moment » , pointe Sylvie Schmitt.

Depuis deux ans, elle souligne que les équipes sont soumises à rude épreuve puisque l’application des protocoles sanitaires successifs a alourdi leurs tâches quotidiennes, notamment de nettoyage. Des mesures ont déjà été prises pour soulager les agents en sous-effectif : « On a déjà servi des repas dans des assiettes en carton pour alléger la plonge par exemple, souligne l’adjointe. Mais avec 182 absents, on n’arrive plus à suivre. »

Un pool de remplaçants existe mais il est insuffisant au regard du nombre de personnes isolées. Et, 35 recrutements ont été lancés en décembre mais l’attractivité de ces métiers de service à la personne pose aussi problème. « Il y a un important travail des agents sur le terrain, aux côtés des enseignants, notamment pour le maintien du protocole sanitaire. Sans eux, l’école ne pourrait pas fonctionner », conclut Sylvie Schmitt. La ville a fait remonter auprès des services de l’Etat sa problématique d’effectifs, partagée par d’autres collectivités. Elle espère que cette formule de pique-niques permettra de tenir jusqu’aux vacances de février, sans jeter un froid parmi les parents d’élèves.