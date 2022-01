La préfecture de la Gironde a déclenché samedi une procédure d’alerte à la pollution aux particules fines, qui est toujours en cours ce dimanche, et abaissé de 20 km/h les limitations de vitesse sur les axes routiers du département.

Les limitations de vitesse sont ainsi établies à 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h, à 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides limitées à 110 km/h, et à 70 km/h sur les portions d’autoroutes, de voies rapides et de routes nationales et départementales normalement limitées à 90 km/h ou 80 km/h. Cette réduction s’applique « jusqu’à la fin de l’épisode de pollution », a expliqué la préfecture dans un communiqué, qui recommande « aux populations vulnérables et sensibles » de « limiter la pratique d’activités physiques et sportives intenses, autant en plein air qu’à l’intérieur ».

« Cette situation devrait perdurer plusieurs jours »

« Les niveaux de particules en suspension PM10 (diamètre inférieur à 10 microns) augmentent progressivement depuis quelques jours, du fait des températures froides favorisant le rejet de particules lié au chauffage des logements, notamment au chauffage au bois », a expliqué samedi Atmo Nouvelle-Aquitaine.

Ainsi, « le seuil d’information et de recommandations aux PM10 risque d’être dépassé samedi et dimanche en Gironde, plus particulièrement dans l’agglomération de Bordeaux », assure l’organisme qui surveille la qualité de l’air. « Cette situation devrait perdurer plusieurs jours du fait du maintien des conditions météorologiques stables favorisant l’accumulation de polluants », ajoute encore Atmo.

Selon la même source, les indices « sont mauvais sur une grande partie de la région Nouvelle-Aquitaine ».