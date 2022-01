Si la vigilance rouge pour « crues » a été levée lundi soir dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, la Gironde est, elle, montée d’un cran, après avoir été placée mardi en vigilance orange pour des risques de crues sur la Garonne. Dans le Sud-Ouest, sept autres départements restent encore sous surveillance, ont annoncé Météo-France et Vigicrues.

« Sur la plupart des cours d’eau pyrénéens, les crues ont atteint leur maximum lundi ou au cours de la nuit de lundi à mardi » mais « elles se propagent désormais en plaine où les niveaux vont continuer de progresser ces prochains jours », a expliqué Vigicrues dans son dernier bulletin.

Premiers débordements sur le secteur de La Réole

En Gironde, nouveau département en vigilance orange depuis mardi matin pour risque de crues sur la Garonne, les premiers débordements sont intervenus dès la nuit sur le secteur de La Réole, déjà touché par un épisode de crues en février dernier. « Les niveaux d’eau vont continuer d’augmenter et des débordements généralisés sont attendus dans la matinée de mercredi », a précisé la préfecture appelant « chacun à la plus grande vigilance. »

Outre ce département, la vigilance orange « crues » concernait mardi matin les départements des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, du Lot-et-Garonne, en Nouvelle-Aquitaine et des Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Gers et du Tarn-et-Garonne, en Occitanie. « La crue de la Garonne alimentée par ses affluents gersois se poursuivra dans les jours qui viennent dans les départements du Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne et de la Gironde », selon Vigicrues.

« Ça a débordé, un peu moins que ce qu’avait prévu Vigicrue »

Dans les Pyrénées-Atlantiques, rétrogradées de rouge à orange la nuit dernière, « la décrue s’amorce lentement » sur le Gave d’Oloron, selon Vigicrues. Dans les Landes, qui avaient également été classées en rouge avant de repasser à l’orange lundi soir, la situation se stabilise dans le secteur de Peyrehorade, arrosé par le Gave de Pau et le Gave d’Oloron, « où la décrue ne devrait pas commencer avant plusieurs heures », selon la préfecture, soulignant qu'« il n’y a eu aucune conséquence notable » dans le département.

« Ça a débordé, un peu moins que ce qu’avait prévu Vigicrue (…) Mais comme ça a débordé, c’est quand même rentré dans les maisons », a déclaré le maire de la commune Didier Sakellarides.