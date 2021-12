Le 21 décembre prochain, le restaurant « Maison Nouvelle » (Exte Beste veut dire maison nouvelle en basque) de Philippe Etchebest ouvrira ses portes aux Chartrons, dans le centre historique de Bordeaux. L’établissement ouvre après quelques péripéties administratives et « trois ans de travaux aux côtés d’artisans de talents, meilleur ouvrier de France tapissier et ébéniste, d’atelier d’art luminaire et artiste céramiste, orchestrés par les architectes de l’agence bordelaise Moon Safari », précise le chef dans un communiqué. Il y proposera « un menu gastronomique de haut vol en sept services. »

« Avec mon épouse Dominique, nous cherchions un lieu qui puisse accueillir ma cuisine, mais pas seulement, un endroit qui nous ressemble, qui rassemble nos souvenirs, notre histoire… qui puisse accueillir nos hôtes invités comme à la maison », explique-t-il. Dans cette idée, des objets personnels appartenant au chef décoreront le restaurant.

L’établissement est situé 11, rue Rode à Bordeaux et sera ouvert du mardi au jeudi au dîner, et les vendredis et samedis au déjeuner et dîner. Réservation par téléphone au 05 33 09 46 90.