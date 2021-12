Elle fait partie intégrante de la vie des Bordelaises et Bordelais depuis maintenant presque dix ans. La sculpture géante « Sanna », œuvre de Jaume Plensa et installée place de la Comédie, ne quittera pas la ville dans les prochains mois. La mairie annonce ce jeudi avoir trouvé un nouvel accord avec son propriétaire, un collectionneur privé. Elle restera à sa place jusqu’en mars 2027. « La statue monumentale s’est imposée facilement sur l’espace public, appartenant même désormais au patrimoine touristique et culturel de la ville », explique la municipalité.

« Sanna », grande figure féminine, a fait son apparition à Bordeaux en 2013 lors d’une exposition de sculptures monumentales de l’artiste catalan. Deux ans plus tard en 2015, elle était acquise par un particulier, qui par attachement à Bordeaux, faisait une donation d’usufruit au bénéficie de la Ville pour sept ans. Arrivée à échéance, cette donation va donc être prolongée pour une durée supplémentaire de cinq ans. Pour entériner cet accord, une délibération sera proposée au Conseil municipal le 8 février prochain.