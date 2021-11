Du 26 au 28 novembre, la banque alimentaire de la Gironde organise sa grande collecte annuelle dans 250 magasins, contre 200 l’an dernier, pour faire face à l’augmentation des besoins des associations​.

Des bénévoles sont recherchés, en particulier sur le Médoc et sur le Sud Gironde. Si les effectifs commencent à être complets pour la collecte, il manque des bénévoles pour trier les denrées dans les semaines qui suivront la collecte.

Des produits secs qui se conservent longtemps

Les produits demandés sont des produits secs à durée de conservation longue, à forte valeur nutritionnelle : féculents (riz et semoule en priorité), des conserves de poisson, de viande et de légumes. A proscrire : les produits frais et les produits pour bébé.

La collecte 2020 avait battu tous les records en quantité avec 469 tonnes, soit plus d’un million d’équivalents repas. Cette année aussi, la Banque alimentaire espère reconstituer les stocks nécessaires.