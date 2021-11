Saviez-vous que les bananes que vous achetez sont importées vertes et mûrissent à quelques kilomètres de chez vous ? L'entreprise Fruidor, grossiste de fruits et légumes et spécialiste de ce procédé de le mûrissage de bananes,, renforce son implantation en Gironde. Installée actuellement sur le marché d’intérêt national de Bordeaux, elle va déménager à partir d’octobre 2022 sur la ZAC du Parc d’Aquitaine à Saint-André-de-Cubzac, à 30 kilomètres de Bordeaux. Elle y développera son activité de maturation de ce fruit, très consommé par les Français. Elle mûrit par an en France quelque 185.000 tonnes de bananes vertes, majoritairement cultivées en Guadeloupe et en Martinique.

Quatre à six jours de maturation

GSE, groupe spécialiste de l’immobilier d’entreprises, annonce dans un communiqué le lancement des travaux pour la construction du site de 5.340 m² qui comportera 30 chambres de mûrissage, d’une superficie de 60 m² chacune. Les bananes acheminées par camions jusqu’à l’entrepôt y seront amenées à maturation en quatre à six jours. « La température est remontée et stabilisée entre 16 et 18 °C. Afin d’enclencher le processus de maturation, jusqu’ici suspendu, de l’éthylène – une molécule d’origine végétale, produite naturellement par la banane – est diffusée dans les chambres de mûrissage », précise le communiqué.

Des bureaux (440 m²), une zone de stockage et un atelier de préparation/conditionnement de produits de 2.900 m² ainsi que des locaux techniques de 200 m² complètent le projet. A terme, l’activité sur le site doit générer 40 emplois.