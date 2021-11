De nouveaux dépistages seront effectués ce vendredi auprès du personnel soignant et des patients contaminés. La direction du CHU de Bordeaux a confirmé à 20 Minutes qu’un cluster de Covid-19 a été détecté au sein du service de médecine interne de l’hôpital Saint-André. Seize soignants et neuf patients ont été testés positifs en fin de semaine dernière.

Toutes ces personnes étaient doublement vaccinées, et aucune ne présente de forme grave de la maladie. « Tous les professionnels concernés ont été isolés à leur domicile, et ne travaillent pas sur site, indique la direction du CHU, et il y a eu une réorganisation avec une fermeture de lits temporaire au sein du service de médecine interne, le temps que tout revienne à la normale d’ici à la semaine prochaine. »

« L’épidémie est en train de repartir »

Ce cluster « montre que l’épidémie est en train de repartir et doit alerter l’ensemble de la population sur la nécessité de reprendre les gestes barrière, surtout maintenant qu’il fait plus froid et que l’on est davantage en intérieur », poursuit la direction du CHU.

Le CHU compte une cinquantaine de patients Covid, et une vingtaine en réanimation, en majorité des personnes de plus de 75 ans. « Ce n’est pas catastrophique, mais ces chiffres sont en hausse constante, indique la direction, nous avons d’ailleurs repris de manière régulière les cellules de crise Covid. »