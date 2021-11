La rixe aurait pu tourner au drame ce dimanche en fin d’après-midi à la Foire aux plaisirs de Bordeaux. Un petit garçon de 4 ans a été blessé au cours d’une bagarre, précise Sud Ouest. Il a dû notamment passer des examens dans la soirée pour une suspicion de fracture. Une autre personne, membre de sa famille, a également été touchée.

Selon les premiers témoignages, une altercation aurait éclaté entre une famille et des employés d’un stand d’alimentation. D’autres individus se seraient mêlés à la rixe. Il a fallu l’intervention de la police pour ramener le calme et des pompiers pour prendre en charge les blessés. Une enquête est en cours. On ne sait pas pour le moment s’il y a eu des interpellations.