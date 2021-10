C’était une première à Bordeaux. Le GLTD (Groupe local de traitement de la délinquance) du quartier Saint-Michel, a atteint « une partie des objectifs qu’il s’était fixés, même s’il n’a pas permis d’éradiquer toute la délinquance à cet endroit », indique la procureure de la République de Bordeaux, Frédérique Porterie. Créé en septembre 2020, ce GLTD est désormais achevé. Quel bilan en tirer ?

Le DDSP adjoint de la Gironde Eric Krust, la procureure de la République de Bordeaux Frédérique Porterie et la vice-procureure Rachel Bray. - Mickaël Bosredon/20Minutes

« Le GLTD est un outil du parquet, rappelle Frédérique Porterie. Il s’agit de demander à différents acteurs de se réunir sur un site particulier pour travailler sur certaines thématiques. On n’a pas de moyens supplémentaires, on fait avec ce que l’on a, mais en conjuguant nos efforts pour qu’il y ait un suivi des affaires. » « Le but n’est pas d’aseptiser totalement un secteur, mais de mettre un coup d’arrêt à certaines activités », ajoute le commissaire divisionnaire Eric Krust, directeur départemental adjoint de la sécurité publique.

Période polluée par la crise sanitaire

« Ce qui nous préoccupait beaucoup au printemps 2020 à Saint-Michel, c’était les rixes au couteau, les cambriolages, les stupéfiants, les vols avec violence, à la sauvette, et les recels de vols, rappelle Eric Krust. Sur un bon nombre de registres, nous constatons un net affaissement de la délinquance, sauf sur les recels de vols et les usages de stupéfiants sur la voie publique. »

Entre septembre 2020 et septembre 2021, selon les chiffres communiqués par la police nationale, les atteintes à l’intégrité physique ont baissé de 14 %, contre - 4 % sur l’ensemble de Bordeaux dans le même temps. Les violences crapuleuses ont baissé de 47 % (- 21 % sur Bordeaux), les atteintes aux biens (cambriolages) ont baissé de 31 % (-11 % sur Bordeaux, alors qu’elles ont augmenté de + 77 % sur la Victoire). En revanche, les violences non crapuleuses sont en légère hausse (+ 1 % contre + 4 % à Bordeaux). « Bien entendu, la période a été "polluée" par la crise sanitaire avec des confinements, c’est pour cela que l’on compare nos chiffres avec la situation globale sur tout Bordeaux », précise Eric Krust.

Trafic de prégabaline démantelé

Ces opérations ont donné lieu à 488 procédures, indique la procureure Frédérique Porterie, « dont 60 procédures impliquent au moins un mineur, soit 23 % ». Quelque « 271 personnes ont été poursuivies, et nous avons obtenu 140 condamnations, ajoute-t-elle. Même s’il y a encore des dates de comparution qui courent jusqu’en 2022, à ce jour 80 peines d’emprisonnement ont été prononcées. »

« Nous avons aussi mené des enquêtes au plus long cours, ajoute la vice-procureure Rachel Bray. Nous avons notamment réalisé une grosse opération autour d’un trafic de prégabaline [médicament obtenu sous ordonnance pour traiter l’épilepsie ou les troubles anxieux], qui est au cœur de l’objectif du GLTD. » Ce produit inonde en effet le quartier Saint-Michel, notamment à destination de certains MNA (mineurs non accompagnés). « L’enquête, qui a été confiée au groupe MNA de la DDSP de la Gironde, a pu mener à la mise en examen de huit personnes pour acquisition, offre, cession, détention en bande organisée de substances – ces médicaments étant considérés comme psychotropes – et escroquerie en bande organisée avec un préjudice pour la CPAM estimé à 58.000 euros. »

« Les MNA sont les victimes de ce trafic de pégabaline, orchestré par des délinquants de toute autre nature », précise Eric Krust. Le DDSP adjoint rappelle par ailleurs que « lorsque le GLTD a été créé, la population des MNA était ciblée comme génératrice d’un peu tout et n’importe quoi. Or il s’avère qu’elle ne concernait en moyenne que 10 % de la population délinquante. » En revanche, « 30 % des mis en cause interpellés ces douze derniers mois étaient des sans domicile fixe, il y a une vraie problématique autour de l’errance. »

« Le degré d’insatisfaction de la population reste important »

Si l’action du GLTD a porté ses fruits, pourquoi arrêter l’opération maintenant ? Sachant que « le degré d’insatisfaction de la population du quartier demeure important » reconnaît le DDSP adjoint. « Un GLTD n’a pas vocation à rester en place plusieurs années, explique Frédérique Porterie, ce qui ne veut pas dire qu’il ne va plus rien se passer à Saint-Michel. Les méthodes de travail sont là, et les réflexes aussi pour continuer à apporter des réponses à la problématique du quartier. »

« Le GLTD clôturé, ne veut pas dire que l’on va déserter le territoire, assure Eric Krust. On veut notamment se concentrer sur la clientèle, car c’est elle qui nourrit la persistance de marqueurs qui dégradent la qualité de vie du quartier. Il faut la dissuader de venir à Saint-Michel pour acheter un smartphone volé ou quelques grammes de cannabis. »

Phénomène de vols à la tire autour de la gare

Les autorités ont par ailleurs annoncé la création d’un nouveau GLTD, sur le secteur du cours de la Marne, de la gare Saint-Jean, et de la place des Capucins. Il ne concernera en revanche pas la place de la Victoire. Ce GLTD « Marne-Saint-Jean » sera officiellement lancé ce vendredi, pour une durée de trois mois, reconductible trois autres mois.

« On y connaît une logique de cambriolages assez puissante, notamment de résidences, explique Eric Krust. Il y a aussi des poches de vols avec violence, et sur la zone ferroviaire il y a un phénomène de vols à la tire, notamment à l’encontre des personnes qui retirent de l’argent ou achètent des tickets de tram ou de train, pour subtiliser leur carte bancaire. »

« Une délinquance s’est installée sur le secteur Saint Jean, confirme Frédérique Porterie. Il y a un phénomène nouveau avec des MNA qui se rendent à la gare pour effectuer des allers-retours dans la journée, pour aller commettre leurs méfaits sur des villes comme Libourne, Bergerac, Périgueux. L’autre problématique concerne un public de SDF avec des gens en grande précarité. »

La procureure de la République espère que ce GLTD sera « le dernier » à Bordeaux. Elle n’a en tout cas, à ce jour, pas identifié d’autres secteurs qui nécessiterait la création d’une nouvelle opération de ce type.