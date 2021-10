Les règles, la santé gynécologique, la contraception, la sexualité… Autant de sujets que l’association Nouveaux Cycles a prévu d’aborder sans tabous lors de la première édition de son festival Ragnagnas Party organisé les 15 et 16 octobre au Rocher de Palmer, à Cenon (Gironde). L’association, créée par six bordelaises en 2019, réalise par exemple des interventions sur l’éducation aux sexualités dans les collèges et lycées et a organisé la collecte de 5.000 protections hygiéniques pour lutter contre la précarité menstruelle. La marraine de l’événement n’est autre que Charline Vermont, qui a créé le compte Instagram Orgasme & Moi, suivi par plus de 500.000 personnes.

Tables rondes, concerts, spectacle

Vendredi, elle animera une rencontre avec 400 collégiens et lycéens de Gironde sur le thème des tabous liés à la sexualité. Elle lancera ensuite la conférence publique d’ouverture du festival de 19h à 20h, en revenant sur les échanges avec les adolescents. Dans une autre salle du Rocher, une soixantaine de professionnels de santé seront invités à échanger sur la thématique : « Comment améliorer le parcours gynécologique en France ? » « Il faut compter entre 8 à 10 ans en moyenne pour un diagnostic sur une pathologie menstruelle en France, pointe Sarah de Vinage, une des fondatrices de l’association, or, typiquement sur l’endométriose, cela toucherait 10 à 15 % des femmes. Cela génère des dépressions, des douleurs qui ne sont pas prises en compte et c’est la première cause d’infertilité en France. »

Le vendredi soir se tiendra une soirée de concerts avec Almä Mango, George Ka et Illustre. « On a choisi trois artistes connues pour des textes revendicatifs qui touchent au féminin mais aussi à l’inclusivité, aux notions de genres, en lien avec des thématiques de notre festival », souligne Mathilde Plaineau, cofondatrice de Nouveaux Cycles. Le samedi, sept tables rondes avec des experts sont organisées pour le grand public. Charline Vermont en animera une sur « Consenties, les sexualités s’explorent ! », il sera aussi question, par exemple, de santé gynécologique (« J’ai mal ce n’est pas normal ? ! ) » et d’un tour d’horizon des contraceptions existantes. Samedi soir, la clôture du festival se fera sous le signe de l’humour avec le spectacle « Please stand up », mis en scène par Aude Galliou et porté par un collectif de quatre artistes : Farah, Anaïs Tampere Lebreton, Marie Desroles et Alexandra Pizzagali.

Pendant tout le festival, une collecte de protections est organisée et des cookies aux médaillons évocateurs seront vendus sur place par «Be My cookie» qui reversera 10 % de ses ventes à l’association Nouveaux Cycles.