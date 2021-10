Des symptômes provoquant irritation oculaire, toux et maux de tête ont été constatés. Mais cette fois-ci, ce n’est pas le Covid-19 qui est en cause de cette fermeture d’établissement…

En raison de la « contamination de plusieurs espaces intérieurs et de la prolifération importante de moisissures, potentiellement pathogènes à court terme pour les personnes sensibles (asthmatiques notamment) et à plus long terme pour les personnes exposées quotidiennement », la préfète de la Gironde annonce ce lundi « la fermeture du collège Val-des-Pins sur la commune du Teich jusqu’au dimanche 7 novembre inclus. »

« Désinfection globale du collège »

Selon le site de l’Institut Pasteur, les champignons appartenant au genre Aspergillus, dont les spores sont véhiculées par l’air et sont inhalées par tous les individus, « peuvent provoquer différentes formes de mycoses », même s’ils sont « inoffensifs pour la majorité de la population. » Selon Sud Ouest, le premier champignon dans l’établissement a été constaté dès le 24 août, par des agents qui préparaient la rentrée. Six classes avaient été fermées dans un premier temps, mais, depuis, les moisissures ont gagné du terrain.

La période de fermeture permettra « d’éliminer les risques pour la santé, de traiter l’hygrométrie du bâtiment, d’améliorer la ventilation des salles contaminées et de procéder à une désinfection globale du collège. » Pendant ce temps, les cours seront donnés en distanciel.