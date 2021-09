Un verre de vin qui fait doucement tomber les barrières de l’inhibition. Le corps traversé de bonnes ondes de musique électronique. Ces éléments influent-ils sur notre sexualité ? Comment nous permettent-ils d’outrepasser des tabous ? Comment le vin change-t-il notre perception de la musique ?

« Vin, sexe et électro » est une conférence qui promet pas mal de surprises, mardi soir à la Cité du Vin de Bordeaux. « Nous avions déjà traité de l’influence de la musique sur la sexualité et sur la dégustation de vin, lors d’une exposition sur le vin et la musique, et nous avions aussi organisé une conférence sur le vin et la sexualité, du coup on trouvait intéressait de mêler tout cela, explique Caroline Wolberg, chargée de production culturelle à la Cité du Vin. C’est surtout l’effet du vin sur la sexualité qui intrigue, parce que les rencontres amoureuses, l’érotisme, s’accompagnent souvent de la présence du vin. L’objectif de la conférence sera donc de débattre des effets du vin sur le cerveau, sur la confiance en soi, les tabous qui tombent et sur l’amplification de nos sens… »

« Le vin rouge élève le niveau de testostérone »

« L’idée est de présenter le rapport entre consommation de vin et sexualité d’un point de vue scientifique, mais aussi de manière assez légère, parce que l’on vise le public de la Cité du Vin qui a déjà une certaine connaissance de cette problématique, mais aussi le public du Bordeaux Open Air, qui n’a pas la même expertise », ajoute Pierre Dehillotte-Dejean, responsable des conférences de Bordeaux Open Air, festival de musique électronique, à l’origine de ce projet.

Pour animer cette conférence protéiforme, la Cité du Vin et Bordeaux Open Air feront venir Fabrizio Bucella, physicien, sommelier, enseignant à l’université libre de Bruxelles et pour le Master 2 du droit de la vigne et du vin de l'université de Bordeaux. Ce dernier explique notamment que le verre de vin rouge quotidien fait partie des aliments qui préserverait de la dysfonction érectile, et que « absorbé en quantité raisonnable, le vin rouge élève le niveau de testostérone, c’est-à-dire l’hormone qui augmente le désir sexuel. »

« Aborder la question des dangers de l’alcool, mais pas de manière brutale »

« Les intervenants parleront de leurs expériences également, poursuit Pierre Dehillotte-Dejean. Jennifer Cardini, pionnière de la musique électronique franco-allemande viendra raconter pourquoi elle a totalement arrêté la consommation d’alcool, tout en restant dans le circuit de la musique électronique, ce qui prouve que l’on peut s’amuser sans alcool. » A l’inverse, d’autres DJ « pensent leur set en fonction de la consommation d’alcool. »

« Nous aurons aussi François Richard, qui est un acteur de terrain à l’origine du Hangover Café, un camion qui déambule dans les rues de Bordeaux les jeudis, vendredis et samedis soir avec des bénévoles qui font de la prévention sur les dangers de l’alcool, ajoute Caroline Wolberg. Cela va nous permettre d’aborder la question des excès, mais pas de manière brutale. »

Comment la consommation de vin change la perception de la musique

Si le vin a des effets sur notre sexualité, il en a aussi sur notre perception de la musique. « Nous avions déjà organisé un atelier dégustation et musique, c’était assez étonnant, se remémore Caroline Wolberg. Nous avions fait déguster un vin rouge au public avec une musique classique assez douce, du coup le vin paraissait léger, avec des notes florales, puis un autre vin rouge sur une musique plus intense, et tout le monde était d’accord pour dire que ce vin-là était beaucoup plus alcoolisé. Au final, il s’agissait du même vin. Il y avait pourtant de vrais spécialistes lors de cette dégustation. On voit bien, quand on organise un dîner par exemple, que l’environnement autour de nous peut changer la perception de la dégustation. »

Ce qui fonctionne pour le classique, fonctionne pour la musique électronique. Le public aura peut-être l’occasion d’en avoir un aperçu, lors du DJ Set de Jennifer Cardini et Cornelius Doctor dans les jardins de la Cité du Vin, qui suivra la conférence mardi soir. Ce sera aussi l’occasion de relancer le festival Bordeaux Open Air, à l’arrêt depuis deux ans. Ce festival organise dans les parcs de Bordeaux, le dimanche, des concerts et des performances pour tout type de public, jeunes, moins jeunes et même à destination des enfants.

La préparation de cette conférence, ainsi que la sortie du film Drunk en 2020, a d’ailleurs donné une nouvelle idée à Pierre Dehillotte-Dejean. « On réfléchit à la faisabilité d’un événement, en dehors du festival Bordeaux Open Air, dans lequel les gens auraient un ticket pour ne consommer que la quantité d’alcool qui leur serait nécessaire pour rester à un certain équilibre toute la soirée, et ainsi pouvoir apprécier la performance musicale sans tomber dans l’excès. » Car, faut-il le rappeler, on parle bien de consommation modérée d’alcool.

L’événement organisé mardi 28 septembre à 19 heures est complet à la Cité du Vin mais vous pouvez le suivre en ligne en vous inscrivant sur un lien Zoom sur le site de la Cité du Vin.