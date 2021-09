Il saute aux yeux quand on emprunte la départementale D18 en rentrant dans Marsas, petite commune du nord Gironde : un caveau familial trône seul sur une pelouse entretenue avec soin, à environ 40 mètres de la voie. Le nouveau collège construit sur la parcelle voisine, et qui vient d’accueillir ses premiers élèves en cette rentrée, se trouve en arrière-plan. Une configuration un peu insolite qui s’explique par la volonté des héritiers de respecter le souhait de leurs parents et grands-parents. Certes la vue n’est plus la même et le collège a remplacé une zone forestière, qui avait elle-même succédé aux vignes présentes il y a quatre-vingt-dix ans lors de la première inhumation, mais les vœux des défunts de rester sur cette terre restent, eux, d’actualité.

« Le projet de construction du collège s’est adapté à ce caveau familial », résume Anaïs Luquedey, directrice des collèges au sein du conseil départemental de la Gironde. L’établissement de Marsas, d’une capacité d’accueil de 800 collégiens, s’intègre au plan collèges du département pour faire face au boom démographique des élèves. Quand la commune a proposé au département le terrain voisin de celui où se trouve le caveau, l’institution « a pris contact avec la famille pour proposer de prendre en charge le déplacement du caveau ce qu’elle n’a pas souhaité, c’est son droit », rapporte la directrice des collèges. Contactée par 20 Minutes, la famille, visiblement secouée par cette affaire, n’a pas voulu s’exprimer.

Le collège vient d'être livré en cette rentrée 2021. - E.Provenzano / 20 Minutes

Une pression démographique sur le département

« Une inhumation sur un terrain privé crée au bénéfice de vos héritiers une servitude de passage (un accès à la tombe pour s’y recueillir), pointe maître Théo Clerc, avocat spécialiste en droit funéraire. Et, tant qu’il y a des héritiers pour se prévaloir de ce droit de servitude, il reste en vigueur. » S’il rapporte des « problèmes fréquents » de ce type, il précise qu’à l’aune de son expérience ils interviennent « essentiellement dans des demeures privées puisque les gens se faisaient enterrer dans leur jardin ou domaine ».

Le cas d’un voisinage entre un caveau et un collège est plus incongru. « C’est rare que ces domaines soient urbanisés à un tel point qu’on en vienne à construire un hôpital ou un collège, souvent cela reste des propriétés privées », ajoute l’avocat. Or, le département n’a pas eu vraiment le choix, pressé de soulager la pression sur les deux autres collèges du secteur, Peujard et Saint-Yzan-de-Soudiac. « Comme il y avait peu d’opportunités de cette superficie-là disponibles tout de suite, on a construit le projet autour de cette enclave, en respectant un périmètre réglementaire. On ne peut pas construire un bâtiment à moins de 35 mètres du caveau. »

« Une confidentialité toute relative »

Tout le projet du collège a été pensé pour préserver autant que possible l’intimité des proches qui vont se recueillir sur le caveau. L’entrée des élèves se trouve sur un des côtés du bâtiment afin de ne pas être tournée vers la sépulture, tandis que le parking administratif « a été positionné pour créer une zone tampon entre le secteur fréquenté par les élèves et le caveau », précise Anaïs Luquedey. Une clôture a été installée pour séparer ce parking du terrain privé et, des arbres vont être plantés cet automne « pour garantir une certaine intimité du lieu, pointe-t-elle. Une confidentialité toute relative, car il se trouve au bord de la départementale. »

« Aujourd’hui, il faut une autorisation spéciale et même un accord du préfet pour une inhumation sur un terrain privé », précise maître Théo Clerc. A priori, il ne pourra pas y avoir d’autres inhumations dans ce caveau de Marsas, témoin du temps qui passe et de la transformation de cette commune rurale.