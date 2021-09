A l’occasion des Journées du patrimoine, ce samedi à 18 heures, un spectacle aérien est proposé sur le site de la Maison de l'économie créative et de la culture en Nouvelle-Aquitaine (Méca) à Bordeaux, par la compagnie Tango Nomade. Celle-ci est connue pour émanciper l’art de la danse des pistes et des scènes pour aller à la rencontre des spectateurs, dans des lieux publics.

Entre la danse et les arts du cirque

Pour ce ballet, les danseurs, sous la direction artistique de Pim Nivet, adoptent une technique empruntée aux explorateurs alpins et vont partir à l’assaut du gigantesque bâtiment de la Méca. Ce lieu qui regroupe les agences culturelles de la Nouvelle Aquitaine a ouvert en 2019. Le spectacle s’est adapté à sa forme atypique en boucle et à ses dimensions colossales (120 m de long et 37 m de haut), signés par l’architecte Bjarke Ingels. Le ballet, annoncé à mi-chemin entre la danse contemporaine et les arts du cirque, est en entrée libre mais une réservation est obligatoire en ligne, sur le site de l'OARA.

Les trois agences culturelles de la Méca (OARA, ALCA, FRAC) multiplient les initiatives gratuites (expositions, projections, performances, ateliers, espace librairie…) à l’occasion des journées du patrimoine et des visites guidées sont aussi organisées pour découvrir ce bâtiment à l’architecture étonnante. Tout le programme de la journée est disponible en ligne sur le site.