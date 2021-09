Un important feu de forêt s’est déclaré lundi au niveau de Saint-Aubin-de-Médoc, près de Bordeaux (Gironde). Quelque 55 ha de végétation ont été détruits, et quinze personnes habitant dans des résidences proches ont dû être évacuées, annonce la préfecture.

⚠️ #feudeforêt en cours à Saint-Aubin-du-Médoc :

➡️ 25 ha brulés et 15 personnes évacuées

➡️ 96 pompiers et 15 moyens de lutte engagés

➡️ 2 Canadairs en approche

👉 Il est recommandé d'éviter le secteur pic.twitter.com/eEmxv0qerL — Préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) September 1, 2021

Lundi soir, le feu était circonscrit, et les quinze personnes évacuées avaient pu rejoindre leur domicile. Il a fallu l’intervention d'un avion bombardier d'eau Dash et de deux Canadair, qui ont réalisé des dizaines de largages en fin d’après-midi et en soirée, ainsi que d’une centaine de sapeurs-pompiers.

Selon le maire de Saint-Aubin, Christophe Duprat, la lutte contre l’incendie s’est poursuivie une partie de la nuit. Et plusieurs routes restent coupées à la circulation dans le secteur.