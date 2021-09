L’ère des cours d’école qui font une place centrale au terrain de football, souvent monopolisé par les garçons, est révolue à Bordeaux. En cette rentrée 2021, la mairie de Bordeaux a inauguré sa première « cour buissonnière » à la maternelle Paul-Lapie dans le quartier Caudéran. « Dans ces cours nouvelle génération : c’est végétalisé, c’est mixte et tous les élèves s’y sentent à l’aise », résume Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux.

Les équipes et les élèves consultés

Il n’y a pas un modèle de ce type de cour de récréation promue par la Ville et qui pourrait être reproduit en série. « Chaque cour sera différente, en fonction des équipes pédagogiques, pointe Sylvie Schmitt, l’adjointe à l’éducation. A Caudéran par exemple, plus de 100 m2 ont été débétonnés pour mettre en herbe et planter des végétaux. Et, un support amortissant à base de liège a été installé dans la zone de jeux. » C’est le cabinet Alto Step, spécialisé en urbanisme durable qui a été chargé d’organiser la concertation dans les premières écoles concernées, avec l’équipe éducative et les élèves, observant notamment comment ils s’approprient cet espace de jeux.

Les plans de trois groupes scolaires, dont les constructions avaient été lancées par la précédente majorité et livrés pour cette rentrée, ont été retravaillés dans cette perspective de cours buissonnières. Dans l’école Billie Holiday, rue Hortense, dans le quartier Bastide, l’aspect de la cour maternelle laisse un peu circonspect : une jolie pelouse, des plantations mais pas de jeux… Ils seront installés au fur et à mesure, en fonction des besoins observés à l’usage, explique-t-on. Dans les étages de l’établissement, dont la construction a été confiée à Bouygues, associé à l’agence bordelaise BPM architectes, on trouve une terrasse avec des plantations en pots qui fera office de cour, en plus de celle du rez-de-chaussée. Et au dernier niveau on a installé un jardin pédagogique, comme dans les deux autres écoles Modeste Testas aux Bassins à flot et Nelson Mandela, à Ginko, inaugurées en cette rentrée.

« Il faudra être un peu patient pour que cela pousse »

A Billie-Holiday, les salles de classe sont spacieuses et modernes, les espaces communs agréables dans cette école aux lignes architecturales tranchées, dans l’esprit du quartier dessiné par Winy Maas, mais le béton prend ici largement le pas sur la végétation. « Dans les étages, vous êtes condamnés à installer des pots, défend Pierre Hurmic. Cela a été conçu dès le départ, c’est quand même mieux que d’improviser dans des constructions existantes. Et, dans tout ce qui est au rez-de-chaussée, la place du végétal est importante. Après, il faudra être un peu patient pour que cela pousse. » Le maire a particulièrement salué l’important travail paysager réalisé pour l’installation de 45 arbres et arbustes au dernier étage de l’école Nelson-Mandela.

Une consultation pour installer des « cours buissonnières » est menée sur les écoles d’Achard et de la Benauge. La mairie porte un programme sur dix ans pour rénover en ce sens toutes les cours de ses 113 écoles et espère en terminer 50 % lors de ce mandat. Une enveloppe de 12 millions d’euros a été attribuée à ce projet.

A voir la forme que prendront les projets portés de A à Z par la majorité écologiste pour ce mandat « d’écoles et de crèches » qu’elle a annoncé.