Bordeaux : Deux ouvriers gravement blessés après des chutes sur un chantier

Un grave accident du travail ce lundi matin à Bordeaux. Deux ouvriers ont chuté de plusieurs mètres sur le chantier du quartier du Belvédère sur la rive droite. Les deux hommes, âgés respectivement de 19 et 33 ans, sont grièvement blessés. Ils ont été transportés vers le CHU Pellegrin, précise France Bleu.

Le premier a fait une chute d’une dizaine de mètres. Le second de six mètres. Leur pronostic vital ne serait pas engagé selon les secours. Deux de leurs collègues, en état de choc, ont également été pris en charge et hospitalisés.