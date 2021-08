Après l'effondrement de deux immeubles rue de la Rousselle, le 20 juin dernier, la situation de l’habitat ancien dans le centre de Bordeaux est observé à la loupe. La ville de Bordeaux indique ce vendredi avoir émis « un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble situé 85, cours Victor Hugo, dont l’arrière donne dans la rue Buhan », à la suite du signalement jeudi du syndicat de copropriété « quant à l’état de dégradation extérieur de l’immeuble ».

Les cinq immeubles à proximité immédiate (83 et 87 cours Victor Hugo, 35 et 36 rue Buhan et 22 rue Teulère) sont, eux, visés par un arrêté d’interdiction d’accès et d’habiter, et trois commerces par des interdictions d’exploiter. La rue Buhan et une voie du cours Victor Hugo sont par ailleurs visées par un arrêté d’interdiction de circuler.

« Dégradation structurelle du bâtiment »

Une visite de l’immeuble du 85, cours Victor Hugo, ce vendredi « a permis de confirmer la dégradation structurelle du bâtiment, dont le péril imminent a été établi par arrêté dans la journée » précise la municipalité. Par précaution, un périmètre de sécurité a été défini, incluant cinq immeubles. La ville a demandé la nomination d’un expert par le tribunal administratif « pour étudier en urgence le niveau de dangerosité du bâtiment, adapter le périmètre de sécurité en fonction et préconiser les travaux de sécurisation à mettre en œuvre. »

La municipalité prévient que « tous les bâtiments seront fermés à clé dès ce vendredi et un gardiennage sera mis en place à partir de 21 heures pour interdire toute intrusion dans le périmètre de sécurité. » Une permanence téléphonique est prévue via le standard de la ville (05 56 10 20 30), pour informer les habitants de retour en cette fin août.