Deux nouveaux hôtels haut de gamme, Le Renaissance et Le Moxy, avec restaurant en rooftop, un cinéma UGC de 13 salles, un pub « Au Bureau », ou encore une boutique de producteurs en vente directe, « La cité des champs »… Depuis plusieurs semaines, le quartier des Bassins à Flot multiplie les ouvertures d’enseignes commerciales.

Les anciens silos à grains du quartier des Bassins a Flot, devant lhôtel Moxy - Mickaël Bosredon/20Minutes

Un cinéma UGC et un pub-brasserie Au Bureau ont ouvert quai des caps aux Bassins a Flot - Mickaël Bosredon/20Minutes

Ce quartier du nord de Bordeaux limitrophe de Bacalan, qui a entamé sa transformation au début des années 2010, s’est métamorphosé en quelques mois. Et ce n’est pas terminé puisqu’une nouvelle école sera inaugurée à la rentrée rue de Ouagadougou. Si ses (nombreux) détracteurs pestent toujours contre une trop forte densité de logements, dénigrent ses bâtiments gris, noirs, parfois marrons ou verdâtres pour refléter les teintes de la Garonne, aux formes et aux matériaux censés rappeler le passé industriel du quartier, force est de constater que Les Bassins à Flot deviennent peu à peu un lieu de destination pour les Bordelais, notamment pour une balade le long des quais des bassins N° 1 et 2.

Immeuble aux Bassins a Flot - Mickaël Bosredon/20Minutes

Immeuble aux Bassins a Flot - Mickaël Bosredon/20Minutes

« Deuxième quartier de Bordeaux le plus fréquenté par les touristes »

« On a vécu une période de quatre années de travaux longue et difficile, et même si ces travaux ne sont pas terminés, notamment sur le bassin n° 2, on a passé une bascule en 2021 », témoigne Thierry Zilliox, directeur d’un autre hôtel de luxe, le Radisson Blu Hotel qui avait ouvert dès 2018, et président de l’association « Destination Bassins à Flot », qui fédère plusieurs acteurs économiques du quartier. « On sent que l’image du quartier est en train de changer, et on voit enfin ce que vont devenir les Bassins à Flot dans deux, trois ans » poursuit-il. « Ce sera "the place to be", j’en suis certain. »

Aujourd’hui maire-adjoint du quartier Bordeaux Maritime, qui inclut les Bassins à Flot, Vincent Maurin (PCF) a eu la dent dure, lorsqu’il était dans l’opposition sous l’ère d’Alain Juppé, contre ce projet urbanistique confié à l’architecte Nicolas Michelin. Alors que le quartier est en phase d’achèvement, l’élu passé dans la majorité pointe toujours du doigt « la part d’accession libre défiscalisée, de l’ordre de 75 % » parmi les 4.700 logements construits ces dernières années. Il regrette « que ce soit encore un peu trop un quartier-dortoir », notamment parce que « la livraison des équipements publics a tardé ». Mais « les choses avancent : le groupe scolaire Jean-Jacques Sempé a ouvert en février, une nouvelle école, Modeste Testas, ouvre à la rentrée prochaine, et il y aura prochainement une aire sportive rue Lucien Faure, tout près de l’I-Boat. »

Une nouvelle école, Modeste Testas, ouvrira à la rentrée 2021 dans le quartier des Bassins à Flot à Bordeaux - Mickaël Bosredon/20Minutes

« Il faut aussi y développer du lien social, et nous y travaillons avec un espace associatif, poursuit l’élu. Je pense que cela peut être un quartier attractif. N’oublions quand même pas qu’avec la base sous-marine et la Cité du Vin, c’est déjà le deuxième quartier de Bordeaux le plus fréquenté par les touristes. »

« Il ne manque plus grand-chose dans ce quartier »

L’élu se félicite aussi que l’activité portuaire ait été conservée. « Je me suis mobilisé lorsque j’étais dans l’opposition pour sauvegarder les formes de radoub [ou cales sèches], car l’enjeu de l’aménagement des bassins, c’est la réussite d’une mixité de fonctions entre logements, commerces, et pôle naval. En ce moment, il y a un yacht en travaux, c’est cela aussi qui fait le cachet des Bassins à Flot. Et toutes les précautions ont été prises pour limiter les nuisances. »

Le quartier des Bassins à flot à Bordeaux - Mickaël Bosredon/20 Minutes

Habitante du quartier depuis six ans et demi, et à l’initiative du collectif des Bassins à Flot, qui regroupe des habitants de résidences et de péniches, Hélène Szalay peut aussi se montrer très critique sur certains aspects, mais reconnaît que dans l’ensemble « les choses avancent bien. » « Je suis satisfaite des évolutions récentes, et je trouve qu’il ne manque plus grand-chose, en termes de restaurants, de commerces, de services, il y a tout ce qu’il faut. » La percée de sentes, ces allées piétonnières et arborées qui convergent vers les bassins, est également une réussite, relève-t-elle.

Sente des Morutiers aux Bassins a Flot - Mickaël Bosredon/20Minutes

L’épineuse question des espaces verts

Il n’empêche que le gros « point noir » tourne autour du manque d’espaces verts, et de la réalisation de la promenade censée faire le tour des bassins « qui avance trop lentement. » « Nous sommes toujours vent debout contre le projet du port qui veut absolument conserver le bâtiment Armi [bâtiment industriel situé en face du musée mer marine] alors qu’il nous a été promis qu’il serait détruit pour transformer cette dalle en parc » peste Hélène Szalay.

Le bâtiment Armi aux Bassins a Flot - Mickaël Bosredon/20Minutes

« Il y a une négociation en cours entre le port, la métropole, la ville, et les associations, explique Vincent Maurin. Le port a un repreneur, qui souhaite utiliser les infrastructures de ce bâtiment pour de l’activité de réparation navale, mais a néanmoins accepté qu’un projet de jardin voie le jour, ce qui permettra de faire le tour des bassins quasiment sans discontinuité. » Quasiment.

Quant aux espaces verts d’une manière générale, l’élu énumère quelques projets ici et là. « Il y aura un espace vert en face de l’I-Boat, côté Bassin n° 2, des arbres seront plantés le long du quai des Caps, et un aménagement est aussi prévu entre le Mac Donald’s et la base sous-marine, ainsi qu’à l’arrière de la base avec un parc qui accueillera une aire de jeux pour enfants. » Pas de quoi convaincre plusieurs habitants, qui ont le sentiment d’avoir été « lésés » par rapport aux promesses du projet initial…

« Le côté festif s’est normalisé »

Reste aussi la problématique des nuisances liées aux activités festives, notamment avec les soirées organisées par des acteurs historiques du quartier, comme l’I.Boat ou Les Vivres de l’Art, qui tentent toutefois d’associer les habitants à leurs projets. « Le côté festif s’est normalisé, assure Thierry Zilliox. On a eu des problèmes sécuritaires l’année dernière, mais cette année tout se passe sans débordement. » Vincent Maurin confirme ne pas avoir « été alerté de problème particulier cet été. » « Cela dépend quand même où l’on habite, et certains habitants restent très gênés par le bruit le soir, assure Hélène Szalay. Et il y a toujours un problème d’insécurité, même si c’est un peu partout dans Bordeaux… »

Les Bassins à Flot, s’ils ont franchi un cap, ont encore quelques enjeux à relever s’ils veulent réussir leur pari. Et des aménagements à réaliser. « Je pense qu’il faudra encore cinq années pour terminer le quartier » annonce Vincent Maurin.