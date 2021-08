Il n’y aura pas de tram A sur le pont de pierre à Bordeaux, samedi, dimanche et lundi, annonce TBM (Transports de Bordeaux Métropole), en raison d’un « incident tecnique important », une coupure d’alimentation par le sol (APS). Le retour à la normale est prévu mardi 24 août.

Modification : l'interruption du Tram A sera plus longue que prévu. Reprise estimée : mardi 24 août à la prise de service. — TBM Tram A (@TBM_TramA) August 20, 2021

Le tram​ circulera bien entre Lormont/Cenon/Floirac et Stalingrad, et entre Porte de Bourgogne et Fontaine d’Arlac, mais pas entre Stalingrad et Porte de Bourgogne, c’est-à-dire la partie comprise sur le pont de Pierre.

Pour les voyageurs désirant traverser le pont en transport, des bus de substitution seront mis à disposition, ou bien il faudra emprunter la Liane 16.