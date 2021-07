Vous ne bougez pas cet été et le bitume en ébullition vous donne déjà des suées ? Pas de panique, on vous propose quelques idées pour vous rafraîchir cet été sans quitter la ville. Le miroir d’eau peut apporter un peu de réconfort mais en cas de canicule, il ne sera pas tolérable bien longtemps.

Pour se jeter à l’eau.

La plage de Bordeaux Lac s’étend sur près de 3.000 m2 avec une zone de baignade surveillée en accès libre, de 12h à 19h. A noter qu’une pinède y est aménagée avec des tables de pique-nique et qu’elle dispose d’une prairie ombragée. L’endroit idéal pour passer une après-midi en famille. Les autres animations sur le lac (voile, paddle, kayak etc. ) sont soumises à la présentation d’un pass sanitaire pour les personnes de plus de 18 ans.

Pour un bain de culture.

Derrière l’épaisseur des murs de la base sous-marine, vous pourrez profiter à votre aise de l’exposition des Bassins de lumière. Les projections vidéo des chefs-d’œuvre de Renoir, Chagall, Monet et Klint se feront forcément à l’abri des rayons du soleil.

Pour se mettre au vert.

C’est une option un peu plus sportive mais qui vaut le coup. Depuis Bordeaux, mettez le cap sur l’Entre-Deux-Mers via une piste cyclable, qui longe en partie la Garonne, jusqu’à Latresne. Vous rejoindrez ensuite la belle piste cyclable Roger Lapébie (47 km), dénommée ainsi en hommage au vainqueur du Tour de France de 1937. La balade est jalonnée de pépites patrimoniales et de spots ombragés (et il y a même une buvette.)

Pour glisser en ville.

Pour les plus branchés, il y a l’option du Wave Surf Café qui permet à ceux qui ne peuvent pas aller sur la côte de s’essayer aux sports de glisse. Cela a notamment un coût puisqu’une session de 50 minutes sur la vague indoor revient à 25 euros. Pendant les vacances, le centre est ouvert de 11h à 20h.

Pour se désaltérer au bord de l’eau.

​Pour les moins sportifs, la guinguette Chez Alriq peut être un refuge très agréable. Située en bord de la Garonne sur la rive droite, elle offre une vaste terrasse sous les arbres et une superbe vue sur les façades XVIIIe de la rive gauche. Il faudra néanmoins un peu patienter puisqu’après la détection de cas de Covid dans le personnel, l’établissement est fermé jusqu’au 27 juillet inclus.

A noter que la mairie installe des brumisateurs cet été sur une dizaine d’espaces publics (places et parcs dont la liste est à retrouver par ici.) Et, en cas de canicule, les parcs municipaux seront ouverts jusqu’à 23 h.