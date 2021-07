Le corps de son ex-conjointe mortellement poignardée a été retrouvé à son domicile bordelais vendredi matin. Un hommage a été rendu à la jeune femme ce dimanche devant son logement. Mickaël F a été placé en garde à vue où il a expliqué qu’il s’était caché dans un appentis une partie de la nuit de jeudi à vendredi « muni de gants et ayant préparé des affaires dans un sac à dos », précise le parquet dans un communiqué ce lundi. A 8 h 30, la jeune femme a emmené la petite à l’école, à son retour vers 8 h 45, il s’est jeté sur elle une fois la porte d’entrée ouverte pour « avoir une explication avec elle ».

« Un trou noir »

Selon son récit, la victime se serait enfuie dans la cuisine pour s’emparer d’un couteau et le menacer. « Il serait parvenu à la maîtriser en la plaquant au sol, se serait à son tour emparé du couteau et, à califourchon sur elle, se serait « réveillé d’un trou noir » pour réaliser quelques minutes après qu’il était couvert de sang et la victime aussi. »

Après être resté quelques instants sur les lieux il est reparti chez lui où il a consommé de l’alcool et du CBD. Les résultats des analyses toxicologiques confirmeront ce point puisque apparaîtront un taux de 1,87 gramme d’alcool dans le sang et un taux élevé de THC.

Sur le mobile de son geste, Mickaël F. a clairement et à plusieurs reprises exprimé sa colère contre son ex-compagne « qu’il accuse d’avoir menti à plusieurs reprises en lui imputant des faits qu’il estime n’avoir jamais commis tels que des violences conjugales et un vol de véhicule. »

La décision du juge aux affaires familiales d’accorder la garde exclusive à la mère de l’enfant, puis le placement sous contrôle judiciaires après des faits de harcèlements téléphoniques l’ont aussi beaucoup affecté. « La procédure qu’elle avait pu par ailleurs entreprendre en mars pour obtenir une ordonnance de protection aurait alimenté son désespoir et fini de le convaincre que son ex-compagne refusant tout dialogue avec lui, il ne pourrait parvenir à discuter avec elle qu’en la surprenant comme il s’y était employé », rapporte le communiqué.

Il était en cours de mise en examen dimanche pour meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint.