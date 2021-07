Après la découverte ce vendredi matin du corps d’une femme tuée à coups de couteau à son domicile de la rue Camena d’Almeida, le parquet livre des précisions supplémentaires sur cette affaire. Il explique que le commissariat de Bordeaux a été appelé à 9h41 pour intervenir à cette adresse pour un différend familial après l’appel d’un témoin qui a rapporté avoir « entendu des cris de femme. »

Sur place, les policiers ont découvert « le corps sans vie d’une femme dans le salon, le visage en sang portant manifestant des traces de coups de couteau. Malgré les tentatives du SMUR pour réanimer la victime, le décès de cette dernière était constaté peu après. » La victime, locataire des lieux, est âgée de 31 ans et mère d’une petite fille âgée de 4 ans. « Les soupçons se portaient rapidement sur le père de l’enfant, ex-compagnon de la victime, dont elle était en cours de séparation depuis le mois de janvier 2021 », rapporte la procureur de la République dans son communiqué.

« Jamais condamné pour des faits de violences »

Le suspect, âgé de 36 ans, devait comparaître le 16 novembre prochain pour « envois réitérés de messages malveillants émis par voie de communication électronique par conjoint, faits commis entre le 3 janvier et le 17 juin 2021. » Il lui était d’ici là interdit d’entrer en contact avec la victime. Si six condamnations figurent sur son casier (infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions routières), « il n’a jamais été condamné pour des faits de violences », précise le Parquet.

Retranché à son domicile, l’ex conjoint, rapidement localisé, a menacé de se suicider. le Raid est intervenu et l’a interpellé à 12h13. Il a été placé en garde à vue pour homicide par conjoint. « De nombreuses investigations sont actuellement en cours et les auditions se poursuivent », explique le procureur de la République.

La garde de leur enfant avait été exclusivement confiée à la mère par décision du juge aux affaires familiales en date du mois de mai 2021. La petite ne se trouvait pas avec sa mère au moment des faits et a fait l’objet d’une prise en charge psychologique et sociale.