Il y a tout juste un an, la ville prenait un tournant vert après des décennies à droite. La liste écologiste menée par Pierre Hurmic, qui a siégé 25 ans dans l’opposition, remportait la ville à la surprise générale. Ce mercredi le maire a dressé le bilan de sa première année, marquée par une crise sanitaire inédite.

Devançant les critiques relatives au rythme adopté dans la gestion de la ville l’élu a lancé : « Certains sont impatients de voir leur ville déjà métamorphosée. Je veux leur dire que je suis le premier des impatients bordelais, mais que Bordeaux ne s’est pas faite en un jour, ni en 365. Nous avons choisi le rythme de l’écoute et du partenariat, et non celui de la confrontation ».

La végétation a plus de place en ville

« 1.200 arbres ont été plantés en un an, a relevé le maire. On a aussi installé deux microforêts, trois nouvelles sont en préparation et 30 autres sites sont à l’étude. Elles contribuent à faire baisser la température dans les rues adjacentes lors des pics de chaleur. » « L’effort de la commune a été multiplié par deux en termes de plantation », complète Didier Jeanjean, son adjoint en charge de la nature en ville. La ville incite aussi les habitants à végétaliser leurs rues en les aidant à installer les jardinières et en leur prodiguant des conseils. « Oui la végétalisation participe à la lutte contre le réchauffement climatique, reconnaît Thomas Cazenave, conseiller municipal d’opposition (LREM), mais elle nécessite des actions bien plus puissantes. On continue de demander des mesures de régulation du trafic en fonction du caractère polluant des véhicules. »

Impulsion d’un nouveau modèle d’urbanisme, qui fait débat

Elu sur un programme qui promettait d’arrêter la bétonnisation de la ville, Pierre Hurmic a commencé son mandat alors que beaucoup de projets étaient déjà lancés. Des « coups partis », selon son expression. S’il n’a modifié qu’à la marge le gigantesque projet de Rue bordelaise, il se félicite de l’arrêt des projets d’Amédée Saint-Germain, nord et sud. Il a souligné que des espaces de pleine nature avaient été ajoutés au projet Bastide Niel et que d’autres avaient été sanctuarisés sur le projet Brazza. Avec le label bâtiment frugal bordelais, il envisage de faire de Bordeaux un modèle pour une construction plus vertueuse. Dix projets pilotes devraient sortir de terre prochainement. Pour Thomas Cazenave, cela n’a pas « beaucoup de sens » que ce label soit seulement bordelais, les enjeux étant métropolitains de son point de vue.

Sur la construction de la ville sur la ville (sans nouvelle artificialisation de sols) chère à la majorité écologiste, le marcheur s’interroge : « Où est-ce qu’on fait pousser la ville en hauteur ? ». « Le moteur du développement d’un territoire c’est sa démographie », estime de son côté Fabien Robert, conseiller municipal d’opposition (Modem) inquiet des effets de la réticence à construire du maire sur l’attractivité de la ville.

Un contrat démocratique à développer

Les assises de la démocratie permanente sont organisées jusqu’en octobre avec un parlement mobile qui doit permettre d’échanger avec les habitants dans les huit quartiers. « On veut réinventer la politique pour éviter qu’elle ne devienne l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde », résume le maire. « On n’a pas l’impression dans les échos qu’on qu’il y a eu un vrai changement de méthode, commente Thomas Cazenave. Il y a des déclarations d’intention, des concepts, ça c’est sûr. »

« Le dispositif de concertation qu’on avait bâti a été arrêté net et rien n’a été reconstruit à la place, s’insurge Fabien Robert. Le budget participatif n’a pas été relancé et au bout d’un an on peut dire qu’il n’y a pas de culture de la concertation. Par exemple, les sens de circulation ont été imposés avec des réunions d’information, mais sans concertation. » Pour lui, les actions municipales visent des gens « qui se baladent à vélo et emmènent les enfants à pied à l’école », mais Pierre Hurmic, à travers ses premières mesures, « n’est pas le maire de tous les Bordelais ». En conférence de presse, il a pourtant tenu à rappeler le sens de son action : « Notre écologie n’est pas punitive, c’est l’inaction qui l’est. »

Si certaines mesures, par exemple sur la végétalisation de la ville, sont appréciées par le groupe Renouveau Bordeaux de Thomas Cazenave il juge les débuts de l’ère Hurmic trop timides. « On jugera année après année mais quand vous n’engagez pas les mesures les plus fortes la première année du mandat, estime-t-il, c’est très difficile de tenir ses engagements à son terme. »