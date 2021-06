On en sait plus ce mardi, sur l’incroyable découverte effectuée jeudi soir dernier à Mérignac dans la banlieue de Bordeaux. « Un homme a récupéré ce soir-là un objet de décoration en forme d’éléphant sur la voie publique pour sa mère, et a découvert la présence de 85.000 euros, confirme le parquet de Bordeaux à 20 Minutes. C’est lui qui a avisé la police de cette découverte et remis spontanément l’argent. » Il s’agit donc bien d’une découverte totalement fortuite, réalisée au milieu d'encombrants déposés sur le trottoir.

Toutefois, le retentissement médiatique de l’affaire a depuis alerté un autre homme. « Avisé par les articles de presse, un homme a téléphoné hier [lundi] aux enquêteurs pour dire que les 85.000 euros découverts sont vraisemblablement à ses parents, poursuit le parquet de Bordeaux. Il explique que son père est en Ehpad, et que sa mère est décédée en juin. Il a donc vidé le logement parental et déposé les objets inutiles sur la voie publique, y compris a priori le fameux éléphant « tirelire » des 85.000 euros. Cet homme doit être auditionné, mais n’a pas de justificatif à fournir sur la propriété de la somme en jeu. »

Les billets ont été examinés par la Banque de France. « Il s’agit de vraies coupures » assure encore le parquet.