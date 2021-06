Quelque 85.000 euros étaient cachés dans un bibelot au milieu d’encombrants. C’est la découverte qu’a faite un homme, jeudi soir sur un trottoir à Mérignac, dans la banlieue de Bordeaux (Gironde), rapporte Sud Ouest.

L’homme a décidé d’apporter l’objet, un éléphant, et les billets qui étaient dedans, au commissariat de police de Bordeaux dans la soirée. Une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté départementale, pour essayer de retrouver trace des individus qui ont manipulé les billets, et comprendre comment ce pactole est arrivé là.